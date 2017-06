David Delfin, diseño y actitud

David Delfín era todo actitud. Y así lo ha demostrado hasta hoy, cuando ha muerto a los 47 años de edad. Actitud transgresora sobre la pasarela y luchadora en la vida. Un cáncer contra el que llevaba peleando un año y que hoy, le deja descansar.

Desde que debutó con su colección Openin”nite para la Primavera-Verano 2001 con su desfile en el Circuit de Barcelona, David Delfin no ha hecho más que crear. Crear su propio arte. Porque Delfin podía ser pintor, actor o diseñador; pero ante todo, era un artista. Con su marca Davidelfin, consiguió revolucionar el mundo de la moda española.

Empezó siendo una firma entre amigos. A los tres hermanos Gorka Postigo,-arquitecto y fotógrafo-, Deborah Postigo,-economista y periodista-, y Diego Postigo,-músico y realizador de cine-; se uniría la ex mujer de éste último, una tal Eleonora Bosé, su amiga, compañera y cómplice hasta el final. Todos han estado siempre a su lado, incluida ella, Bimba Bosé, que murió el pasado 23 de enero por la misma enfermedad. Una relación que comenzó en el Morocco, la discoteca de su también amiga Alaska, en la que ambos se conocieron bailando. Inquietudes artísticas similares que les llevaron a crear en 2001 su marca Davidelfin. Bimba Bosé sería siempre su musa.

Su segunda colección Cour des Miracles (2002), inspirada en el pintor Magritte y el director de cine Luis Buñuel, generó una gran polémica. El diseñador malagueño hizo desfilar a sus modelos con la cara tapada, como si llevasen burkas, y con sogas al cuello. Una propuesta que coincidía con la guerra de Afganistán y que le hizo colgarse la medalla de frívolo. Pero desde entonces, Davidelfin ha sido una constante esperada de la pasarela española. Sin él, no se entendía ya Madrid Fashion Week.

En 2003 sería galardonado con el premio a la Mejor Colección de Joven Diseñador en Cibeles por su colección In Loving Memory, un éxito que llegaría hasta su última colección para el pasado Otoño-Invierno 2016: Mentiras. Pelayo Díaz, su ex pareja y amigo, sería el encargado entonces de diseñar sus complementos que, no solo se quedaría en zapatos o bolsos, sino que llegaría incluso hasta una línea para el hogar.

Delfin diseñó para Converse y fue nominado a los premios Goya de cine por la dirección artística del cortometraje V.O., dirigido por la actriz Antonia Sanjuán. El año pasado, el mismo en el que le diagnosticarían tres tumores cerebrales (dos de ellos inoperables), fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda “por su audacia, valentía y compromiso social de su obra, con una señalada identidad española”.

Porque si algo subió Delfin a la pasarela fue su orgullo patrio. Desde el amor por su tierra en los volantes y pendientes flamecos de Psoas hasta los sombreros cordobeses de Revelations. Con él, hacemos un repaso por sus mejores colecciones para quedarnos con su filosofía, esa que en su propia página reza: todo por hacer, todo por dar.