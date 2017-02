Custo Barcelona se estrena en MBFWM

Por primera vez en sus 36 años de carrera, Custo Barcelonapresentó su colección en la pasarela madrileña. Tras su éxito en Nueva York, donde hace unas semanas mostraba su trabajo, Custo reinventa el ADN de la casa y brilla con las propuestas de su colección ‘Light Years’.

El diseñador, que fue el encargado de clausurar la tercera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha dejado claro que nunca es tarde para reinventarse. Por eso, y con una colección muy innovadora en la que no vemos ni uno solo de sus famosos estampados, Custo se centra ahora en un público más joven y aboga a favor de cortes muy sexys y combinaciones de tejidos y texturas.

Lamés tornasolados, paillettes, redes de hilos de lúrex y jacquards de terciopelo; así como plumas, mallas tecnológicas sobre satenes, jacquares de velour, vinilos y patchworks dieron vida sobre la pasarela a la que, sin duda, fue la colección más esperada del día. Y aunque solo disfrutamos de cuatros looks creados exclusivamente para la pasarela madrileña -el resto ya se descubrió en la Semana de la Moda de Nueva York-, su amplia y futurista propuesta superaron todas las expectativas.

Y no nos sorprende. Con una larga y colorida serie de atrevidos diseños que toman el brillo como hilo conductor, 'Light Years' es la propuesta de Custo Barcelona para pretender 'desuniformizar' la aburrida y siempre igual forma de vestir de la sociedad. Entre sus diseños para la mujer destacaron los vestidos mini de un amplio carácter seductor. Siluetas sesenteras y ochenteras, con escotes y aberturas que de manera muy sexy mostraban el cuerpo de las maniquíes, así como un predominio de hombreras y mangas jamón que cobraron un especial protagonismo.

Por su parte, los drapeados se convierten en algo esencial de sus diseños que, junto con arriesgados cortes asimétricos, otorgan a la mujer Custo una imagen de tendencia y muy rompedora. Asimismo, la prenda exterior se corona como principal atractivo de su colección, con abrigos y bombers de formas sobredimensionadas y que, gracias a la fuerza de los complementos -botas de caña muy alta, taconazos y gafas de sol-, otrogan a la figura femenina de un aura de fuerza y seguridad.

En cuanto a las propuestas para ellos, Custo se ha dejado llevar por diseños de líneas marcadas y propone una serie de looks con mucha potencia no aptos para hombres tímidos. Abrigos oversize, gabardinas, pantalones muy pitillo con acabo sport, americanas, jerséis con cuello caja y siempre en tejidos muy brillantes, devorés o con brocados, son algunas de los diseños más destacados de la firma para vestir el Otoño-Invierno de un hombre que no tiene miedo a nada.

Sin duda, una nueva era Custo Barcelona en la que la firma se sumerge con grandes aires de renovación, ilusión y, sobre todo, una fiel intención de seguir revolucionando las reglas de estilo fuera y dentro de la pasarela.