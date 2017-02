María Ke Fisherman saca su lado 'bakala'

Con propuestas cada vez más arriesgadas, María Lemus y Víctor Alonso siempre sorprenden.María Ke Fisherman, la firma formada por el dúo creativo, ha sido la encargada de poner la nota extravagante y discordante a lo que va de día en Mercedes Benz Fashion Week Madrid con una colección inspirada en el movimiento Bakala y en los uniformes de los circuitos de carreras.

En colaboración conBridgestone, el líder de neumáticos de origen japonés, combinan sus influencias eternas -las grandes ciudades, la oscuridad, el poder y la carretera-, con un estilo de vida expontáneo. ¿Y el resultado? Diseños sportwear y cortes muy asimétricos.

Sobre la pasarela, un ejercito de modelos con gorra, rasgos desdibujados (sin cejas) y aparentemente rapadas, desfilaron arriesgadas propuestas entre las que han destacado plumas muy cortos, chándals tejidos a ganchillo con bordados de croché, camisas y vestidos muy desestructurados con largos asimétricos en tonos 'racing' -azules combinados con amarillos o negros, con blancos y rojos-, así como imponentes botas con pinchos y suelas muy pesadas.

La provocación ha estado muy presente durante toda la colección. Y prueba de ello son sus monos en organza cosida que vemos bajo sudaderas y pantalones cortos de algodón, un vestido en punto rasgado con largo asimétrico -corto por delante y largo por detrás- con detalles en pedrería, crop tops y vestidos muy ajustados. Aunque, han sido sus conjuntos de pantalones con campana y biquinis en piel, los más comentados. Looks que recuerdan al estilismo de Christina Aguilera en su videoclip 'Dirrty', y que muestran más piel de la que tapan.

Por otro lado, y en contraposición, destacan tres propuestas de estilismo más calmada y en las que la firma ha apostado por introducir el estampado más visto sobre los últimos días en la pasarela: el tartán. En tonos marrones con líneas en azul y verde, hemos visto una capa, una falda desestructurada y un corsé. Siendo este último, una prenda bastante fuerte en la colección de María Ke Fisherman para este otoño-invierno, y que se puede llevar solo o sobre camisas y jerseys de largos asimétricos.

Con banderas de españa, parches y neumáticos vestidos por la firma, y al ritmo de la mítica 'Fly on the wings of love', María y Víctor pisan el acelerador con la que ha sido, según dicen, su colección más introspectiva.