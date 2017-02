¿Hasta dónde pueden llegar las modelos en las producciones de moda?

Viktoria Odintsova tiene 22 años y más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin más sujeción que el brazo de un compañero, cuelga de unos de los rascacielos que forman el skyline de Dubái, a más de 300 metros de altura. En su cuenta de Instagram, escribe: “No puedo creer que lo haya hecho. Cada vez que veo el vídeo me sudan las palmas de las manos”.

La Torre Cayan de Dubái tiene 73 pisos; inaugurado en 2013, se convirtió en el edificio más alto del mundo hasta la construcción en 2015 de la torre Shanghái en China, que tiene 632 metros y 128 pisos; en la actualidad, es el edificio más alto de China y el segundo rascacielos más alto del mundo, solo superado por el Burj Khalifa de Dubái.

Otra modelo rusa, Angela Nikolau, se ha especializado en hacerse selfies en lo alto de rascacielos de todo el mundo, grabar temerarios vídeos y participar en peligrosísimas sesiones de fotos, que luego publica también en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez, y no será la última, que modelos y fotógrafos llegan hasta límites impensables para el sentido común en sesiones de fotos. Desde la imagen icónica de los once albañiles, en una viga de acero a sesenta y nueve pisos de altura, haciendo un descanso para comer: Lunch atop a Skyscraper (Almuerzo en lo alto de un rascacielos) fue tomada el 20 de septiembre de 1932, en plena Gran Recesión, durante la construcción del Edificio GE del magnate del petróleo John D. Rockefeller en Manhattan.

