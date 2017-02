El ex presidiario que se convirtió en modelo de éxito

De los pasillos de una prisión de California a la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York. Jeremy Meeks no es un modelo cualquiera, aunque podría pasar por uno de ellos: ojos azules, mandíbula y pómulos marcados, músculos trabajados al milímetro gracias a horas de gimnasio y labios que no tienen nada que envidiar a los de Angelina Jolie.

Pero se hizo conocido cuando la policía de Stockton publicó su ficha policial en 2014, en su cuenta de Facebook. La imagen dio la vuelta al mundo en las redes sociales. Meeks pasó más de dos años en una prisión californiana por tenencia ilegal de armas y robo, pero al salir tenía un representante y un sustancioso contrato con una agencia de modelos esperándole.

En marzo de 2016, tras ser puesto en libertad, comenzó su carrera como modelo. Aunque ha participado ya en algunas campañas de publicidad, ayer hizo su debut sobre una pasarela. Y por todo lo alto, en la New York Fashion Week (en un desfile que se celebró en la mítica Biblioteca Pública de Nueva York), para presentar las propuestas de la firma Philipp Plein. Allí hizo el camino inverso al de la reclusa de la serie Orange is the new black, y cambió el mono naranja que llevan los convictos en las cárceles estadounidenses por un chaquetón negro de capucha ribeteada en piel, y unos pantalones brillantes del mismo color. Su imagen desfilando ha vuelto a llenar las redes sociales, especialmente una, posando en el backstage luciendo sus grandes tatuajes con el torso al descubierto.