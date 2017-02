Empoderamiento femenino y mensajes políticos en NYFW

La Semana de la Moda de Nueva York continúa en boca de todos cerrando su tercera jornada con dos de los desfiles más esperados y comentados del fin de semana. Mujeres en clave masculina, camisetas con mensajes reivindicativos, detalles renacentistas y, sobre todo, un mensaje para Trump: ‘Respect’; son las claves que resumen la jornada.

VICTORIA BECKHAM:

La diseñadora inglesa ha vuelto a triunfar sobre la pasarela neoyorquina con una colección de aires británicos y muy masculina. Inspirada en los cuadros del artista Paul Nash, famoso por sus paisajes y cuadros de guerra, Beckham impregna sus diseños con estampados tartan, tonos azules, burdeos y marrones –los colores más utilizados por el pintor-, en una colección que apuesta por la elegancia de las líneas puras y los cortes oversizes. Entre sus propuestas más fuertes: blazers, abrigos de corte sastre, chaquetas de punto XL y zapatos planos de punta, que contrastan con femeninas y elegantes faldas de gasa y blusas con transparencias. En cuanto a los complementos, destacan los guantes de piel con largo hasta el codo y botas altas de tacón.

PRABAL GURUNG:

Sin duda, uno de los desfiles más controvertidos de lo que llevamos de semana. El diseñador nepalí se suma a la tendencia feminista de Dior, presentando una colección cargada de camisetas con mensajes reivindicativos. ‘The future is female’, “revolution has no borders”, ‘respect’, ‘I am an immigrant’ o ‘you do not own me’ son algunos de los mensajes que el diseñador ha querido hacer llegar al público y, en especial, a Trump. Y es que si hay algo que estamos viendo con bastante frecuencia en los últimos años, es que la moda es la mejor arma para responder a la política. En cuanto al resto de la colección, Gurung propone vestidos fluidos, suéters de punto XL tejidos a mano, drapeados asimétricos, vestidos con flecos y divertidos diseños con pieles de colores. Además, entre su ejército de modelos destacan, junto con Bella Hadid, Candice Huffine y Marquita Pring, dos de las modelos curvy más reconocidas del momento. Porque para Prabal Gurung, la moda no entiende de tallas.

ALTUZARRA:

Joseph Altuzarra nos lleva de vuelta al Renacimiento. El diseñador francés reinterpreta la esencia de aquella época y la fusiona con las últimas tendencias actuales. En concreto, con prendas de estilo militar –chaquetas y botas altas con cordones-, y terciopelo. En cuanto a sus propuestas, destacan abrigos con visón con remates de perlas, trajes de chaqueta en terciopelo con brocados y faldas y vestidos de siluetas muy femeninas. En cuanto a los colores, predominan la elegancia del negro y el burdeos en contraposición con la fuerza del amarillo y el azul noche. Por su parte, el diseñador ha puesto mucha atención a los complementos, apostando por diademas de toque renacentista en terciopelo y perlas que son, sin duda, la clave fundamental para despertar el recuerdo renacentista en sus looks.

JENNY PACKHAM:

Y la nota de color viene de la mano de Jenny Packham. La diseñadora británica presentó una colección dominada por pieles naranjas, azules y rojos muy vivos en contraposición con la sobriedad de los navys, plateados y dorados utilizados en sus diseños de fiesta. Con cortes muy femeninos que resaltan la silueta de la mujer, Packham vuelve a brillar, y nunca mejor dicho, con diseños sofisticados donde destacan las transparencias, encajes y pedrería. Por otro lado, también cabe hacer hincapié en sus vaporosas faldas estampadas con cuadros que combinados con camisetas y bikers de piel con motivos animados, ponen el toque divertido y extravagante a su colección.