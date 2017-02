‘Tommyland’: así fue el desfile de Tommy Hilfiger

Con Venice Beach (Los Ángeles) como destino y representado por algunas de las caras más populares del star system, Tommy Hilfiger presentó ayer ‘TommyXGigi’ Primavera/Verano 2017, su segunda colaboración con la modelo.

En un evento-festival con un estilo muy alejado de las tradicionales pasarelas, ‘Tommyland’ reunió ayer a más de 3.000 personas que, además de disfrutar de una de las colecciones más frescas y cool de la firma, se dejaron llevar por la música en directo de Fergie, espectáculos de acróbatas y patinadores, atracciones de feria y un gran ambiente festivo.

No fue una presentación cualquiera. Siguiendo la estrategia 'see now, buy now' a través de la aplicación 'Tommyland', creada específicamente para el evento, los asistentes pudieron comprar las prendas de las colecciones ‘TommyNow’ y ‘TommyXGigi’ en el mismo momento en el que las estaban viendo desfilar.

Toda una revolución en la industria, que últimamente está dando mucho que hablar y que se presenta como una de las estrategias más interesantes para el futuro de las casas de moda.

EL FENÓMENO GIGI

Que Gigi Hadid es una de las modelos más influyentes del momento, es más que evidente. Por eso, no nos extraña que Tommy Hilfiger haya afianzado su relación con la joven modelo.

Gigi, que ha sido embajadora de la firma desde diciembre de 2015, repite colaboración un año más. Y la firma norteamericana ha querido crear todo un universo en torno a esta unión: uniformes para las modelos, flota de aviones y hasta una Barbie. Porque la compañía de juguetes Mattel no ha querido dejar escapar la oportunidad de homenajear a la modelo, creando una muñeca a su imagen y semejanza.

‘TOMMYXGIGI’: LA COLECCIÓN

En cuanto a la colección, siguiendo la línea de la primera colaboración, Tommy Hilfiger ha apostado por fusionar el estilo moderno y desenfadado de la joven modelo con la herencia ‘cool americana’ que tan fiel representa la firma.

Con claros guiños californianos, destacan las prendas denim, los pantalones metalizados, las chaquetas de punto oversize en contraposición con llamativos croptops y bañadores en patchwork. Sudaderas, vestidos de estilo boho y, cómo no, sus tan populares beisboleras.

En definitiva, siluetas muy relajadas que hacen referencia a la cultura estadounidense a través de su bandera (estampada en camisetas, jerséis y bañadores). El rojo, el blanco, el azul y el amarillo son sus colores protagonistas.

Una colección que ha supuesto un nuevo éxito para la firma y que no pudo estar mejor representada sobre la pasarela que ha sido, esta vez, Venice Beach. Y es que todo el ‘ejército Gigi’ participó en la ocasión. La hermana de la modelo, Bella Hadid, Haley Baldwin, Blanca Padilla y Sara Sampaio fueron algunas de las mejores representantes del estilo Hilfiger.