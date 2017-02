Los accesorios, los mejores aliados de los estilismos de los Goya

Porque los detalles sí importan. Y es que un estilismo no está completo sin sus correspondientes accesorios que le aporten ese toque especial y distintivo. Y los invitados a la gala son verdaderos expertos en dicho arte. Por eso no es de extrañar que muchos de los estilismos de la gala nos hayan gustado casi más por sus accesorios que por el look en sí.

Y es que las joyas son siempre una de las apuestas estrella para poner el broche de oro sobre la alfombra roja. Y aunque hemos visto de todo (gargantillas, anillos, pulseras y broches), lo cierto es que los pendientes XXL han sido los principales protagonistas de la noche. Entre los más llamativos destacan los ear-cuffs de María León y Antonia San Juan. Sin duda, muy originales y atrevidos.

Otro de los complementos más recurridos han sido los clutchs. Porque no hay look que no esté completo sin su bolso. Y nuestras actrices lo llevan al pie de la letra. Elegantes, sofisticados, atrevidos o con abalorios. Pero casi siempre, en su versión más mini.

Y en cuanto a los hombres, porque ellos también apuestan por los complementos, destacan las pajaritas. Entre las favoritas encontramos las clásicas de toda la vida, en negro, azul marino o blanco. O para los más divertidos, estampadas. Pero si tenemos que quedarnos solo con una, elegimos la de Eduardo Casanova. En rosa, y a juego con su traje, el actor ha sido uno de los más atrevidos de la noche.