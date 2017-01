Melania Trump repite diseñador

Mientras seguimos esperando a que en unas horas se desvele el misterio más esperado, ¿quién vestirá a Melania Trump en la toma de posesión de su marido? y se admiten apuestas entre diseñadores europeos o americanos, la primera elección de la próxima Primera Dama de Estados Unidos, el diseñador Reem Acra, no había entrado en ninguna de las quinielas.

Melania dejó ayer boquiabiertos a los presentes con un vestido de sirena y de color champán del diseñador libanés, en la cena que ofreció el presidente electo antes de jurar su cargo, en honor a los donantes durante la campaña.

Y, sin embargo, ayer no era la primera vez que la mujer de Donald Trump escogía a este modisto libanés, formado en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, pues ya llevó un modelo, también en color champán, a la gala de 2011 del MET, la velada que la revista Vogue USA organiza, cada año, en el Museo Metropolitano de Nueva York. El modelo era sin mangas, pero para la cena de ayer resultaba muchos más apropiada la manga larga.

Muchos especialistas en imagen llevan meses analizando el estilo de Michelle y Melania para concluir que las esposas de Trump y Obama, definitivamente, no se parecen en nada.

Además de poseer guardarropas (y criterios) muy diferentes, la próxima Primera Dama lo va a tener más difícil para promocionar la moda de su país, como ha hecho siempre Michelle Obama, pues Melania Trump ha contado con la frontal oposición de muchos diseñadores americanos, que han declarado que no quieren vestirla. Afortunadamente, también los modistos europeos se han ofrecido a hacerlo, y algunos estadounidenses han salido en su defensa.

Independientemente de a qué diseñador escoja esta tarde, lo que está claro es que deberá ceñirse al nuevo estilo First Lady, que inició Jackie Kennedy y continuó Grace Kelly al convertirse en Princesa de Mónaco, y ajustarse a lo que marque el Protocolo oficial.

En esta galería de imágenes analizamos los estilismos anteriores de la próxima Primera Dama, para ver qué prendas de su armario no debería usar, a partir de ahora, si no quiere ser criticada por no respetarlo.

¿Tú qué opinas?