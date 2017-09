Lo último en zapatillas se imprime en 3D

La principal ventaja que tiene imprimir en 3D, al menos en cuanto a deporte se refiere, es la personalización. Con esta técnica, las grandes marcas pueden crear prendas diseñadas para aumentar el rendimiento de cada atleta, dependiendo de las necesidades específicas de cada uno de ellos. En los Juegos Olímpicos del pasado año en Río de Janeiro, por ejemplo, fueron muy comentadas las zapatillas que Michael Phelps llevaba y que fueron fabricadas con esta tecnología. Y eso que lo suyo era el agua. Ahora es la firma deportiva Peak quien está en boca de todos por este motivo.

La multinacional china, nacida en 1989, apuesta por la innovación y acaba de lanzar al mercado el primer calzado de baloncesto del mundo impreso en 3D. Unas zapatillas creadas para la práctica profesional de este deporte y que tienen al jugador de la NBA, Dwight Howard, como principal embajador.

Obviamente, estas zapatillas tienen un rendimiento superior comparado con las zapatillas tradicionales. Las suelas y las paredes laterales del empeine proporcionan una mayor comodidad Dwight Howard

Sin duda, un paso hacia delante en el desarrollo de ropa deportiva enfocada al alto rendimiento de los atletas. Y es que, el pasado mes de mayo, Peak ya daba el primero de ellos con Future I, unas zapatillas para corredores fabricadas a partir de un prototipo de impresión en polvo TPU, a través de la tecnología SSL láser, fruto de la investigación científica más avanzada que daba como resultado un producto más flexible y ligero. Inspiradas en el popular modelo Peak FLY V, las zapatillas eran fabricadas con una estructura reticular especial para la plantilla en 3D y poliuretano termoplástico (un material muy elástico) al que se le da forma con la tecnología SLS de láser.

Signature DH3 -RED #12isBack #peaksport Una publicación compartida de Dwight Howard (@dwighthoward) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 6:39 PDT

Las que ahora presenta la firma para la práctica del baloncesto se llaman Dwight Howard III-3D y emplea una estructura enrejada en la parte central de la suela, mientras que los laterales del empeine han sido impresos directamente en 3D; rompiendo así los límites del diseño y abriendo un nuevo camino para los creativos en el mundo de la moda.

Con el éxito cosechado por estas dos piezas, la empresa tiene previsto aplicar esta tecnología a más productos. Según Xu Zhihua, director general de Peak, “nuestro objetivo es hacer de Peak la marca líder en deportes profesionales a través de la innovación y el crecimiento en los mercados internacionales”.

UN DISEÑO PUNTERO CON (CADA VEZ) MÁS OPCIONES

Pero Peak no ha sido la única firma que ha apostado por la impresión en 3D en los últimos años. Under Armour, la reconocida marca estadounidense, anunció hace ya más de un año que lanzaría su línea de zapatillas impresas en 3D destinada a un público en general. Se llamaría Under Armour Futuristic y tendría un diseño muy urbano y actual.

Su primera edición, que comenzó a comercializarse el pasado mes de marzo, conseguía una zapatilla con una suela de no-rebote y la integración de la tecnología SpeedForm, que ofrece un ajuste al pie mucho más cómodo, gracias a sus costuras ultrasónicas, su cubierta hecha de neopreno y a su contador de talón externo.

Las zapatillas "Futuristic" de Under Armour. | Foto: cortesía de la marca.

Adidas, por su parte, anunciaba sus FutureCraft 4D, con una amplia producción a través de máquinas de impresión 3D Carbon, que emplean un método especial por el que las piezas son el resultado de aplicar luz ultravioleta sobre un líquido especial, haciendo que éste se solidifique y aparezca, como por arte de magia, la zapatilla.

Una técnica que consigue una mayor resistencia y durabilidad de las piezas, además de mucha más velocidad en el proceso de creación. El resultado es una zapatilla totalmente personalizada que se adapta a la pisada y cualquier especificidad de tu pie. Al menos las marcas, para practicar deporte, nos lo ponen cada vez más fácil.