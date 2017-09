El estilo masculino que triunfa en Instagram

Desde hace unos años Instagram se ha convertido en el mejor escaparate en el que bucear en búsqueda de inspiración. Especialmente, en temas relacionados con moda. De hecho, ha sido tal su éxito que hasta se ha creado un figura en torno a ello. Se trata de los Instagramers –el blogger de toda la vida- y que, a diario, publica fotos con sus mejores estilismos, nuevas adquisiciones y descubrimientos.

Y ha sido precisamente gracias a ellos por lo que esta red social ha conseguido convertirse en la herramienta imprescindible de todos los amantes de mundo fashion. Herramienta que, también, está siendo muy explotada por fotógrafos de street style que se benefician de este canal mundial de rápida repercusión, para acercar su trabajo alrededor de todo el globo.

Si eres de los que se apoyan en ella para idear tu fondo de armario, no te puedes perder estos 8 perfiles de influencers y profesionales de la fotografía y la industria a los que, y de eso estamos seguros, terminarás enganchándote.

1.- ROBERT SPANGLE

Tras Thousand Yard Style se encuentra Robert Spangle, popular fotógrafo de street style colaborador habitual de la cabecera británica de GQ, Vogue, style.com, Esquire UK, Men's Health Germany y Esquire Hong Kong, entre otras. Desde 2013, pasa más de 36 semanas al año viajando y 52 trabajando y, todo, para inmortalizar con su objetivo algunos de los mejores looks de las Semanas de la Moda. Cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram a través de sus fotografías Spangle defiende su teoría de que el estilo nunca es sin sustancia, no es un escudo ni un código de masculinidad; sino “el producto de cultivar un conocimiento armonioso de sí mismo”.

2.- MAURO DEL SIGNORE

Este fotógrafo italiano se ha convertido en un imprescindible del street style más cosmopolita del momento. Busca ese gesto especial, ese accesorio que diferencie cualquier estilismo y, sobre todo, looks cargados de mucha personalidad. Cuenta con más de 13.000 seguidores y sus fotografías son perfectas para buscar inspiración.

3.- ADAM GALLAGHER

When you have book club at 4 then bowling at 5 Una publicación compartida de A d a m G a l l a g h e r (@iamgalla) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Los más de 2 millones de seguidores de su perfil de Instagram son la prueba de que el bloggero estadounidense se ha convertido en un influencer de estilo masculino. Adam Gallagher (27 años) se dio a conocer por sus consejos de estilo, tendencias y, por supuesto, su gusto por la moda en el que combina su estética nativa de California con un enfoque muy neoyorquino.

4.- JONATHAN DANIEL PRYCE

Happy 50th Birthday to the always charming Mr Rutherford #nyc #yellowcab #streetstyle #newyork #menswear #whitetee #mrporter #mrporterlive Una publicación compartida de Jonathan Daniel Pryce (@garconjon) el 5 de Ago de 2017 a la(s) 8:59 PDT

Pryce o como le conocen en Instagram @GarconJon (más de 75 mil seguidores) es un galardonado fotógrafo con sede en Londres conocido por sus habituales publicaciones de street style en revistas de la talla de GQ, Esquire y Mr. Porter. Se caracteriza por buscar bellezas atípicas y looks masculinos (pero siempre a la última moda).

5.- ANDREAS WEINAS

Photographed by my mate @jkf_man for @therakeonline during Pitti Uomo 92. #menswear #style #pittiuomo #pittiuomo92 #zarembabespoke #oscarjacobson #hermes #wiwt #ootd Una publicación compartida de Andreas Weinås (@andreasweinas) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 9:03 PDT

Amante de los relojes y el estilo dandy, Andreas Weinas ha conseguido hacerse con uno de los puestos más destacados de la lista gracias a su perfil muy multidisciplinar. Consultor de moda, colaborador en blogs y revistas y, también, modelo ocasional; cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram y sus fotografías superan todas los 1.500 likes.

6.- SCOTT SCHUMAN

It's so hard to look young (at a certain age) without looking like you're trying to look young. I don't know why he seems to achieve this so gracefully but I think he does! Florence Una publicación compartida de Scott Schuman (@thesartorialist) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 12:51 PDT

Desde que en 2005 creara el blog de fotografía The Sartorialist, Schumman se ha convertido en todo un referente de la blogosfera más fashion. No hay nadie que se dedique a la industria que no haya oído hablar de él o que no se haya apoyado en sus instantáneas para coger ideas de estilismo. Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, en 2009 publicó un libro recopilatorio con los mejores looks que había fotografiado y es, además, colaborador habitual de grandes marcas de moda y revistas.

7.- MATTHEW ZORPAS

Life is a game so roll the dice! Afternoon fun with a Mega Fortune slot @CasinoEuro. #casinoeuro#entertainment #gaming#casino #winning #sp Una publicación compartida de Matthew Zorpas (@matthewzorpas) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Este chipriota con corazón londinense es, sin duda alguna, uno de los mejores representantes del estilo gentleman actual. Desde que en 2010 la edición inglesa de Esquire le colocara en el segundo puesto de Best Dressed Male List su carrera y popularidad ha ido en ascenso. Cuenta con 177 mil seguidores en Instagram, es autor de la web de estilo masculino The Glentleman Blogger y, además, consultor de moda freelance. Se declara fan de los accesorios -especialmente de las corbatas-, y rebosa confianza y clase en cada uno de sus looks.

8.- PHIL COHEN

Beach days with beige, brown and blue. Setting sail with @sperry boat shoes. I need more sand in my life 🏖#RockYourBoat #partner Una publicación compartida de Phil Cohen (@thepacman82) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 2:44 PDT

Y, por último, el Instagram de los que buscan ideas claras, directas y muy sencillas. Tras darse cuenta que los selfies no eran lo suyo, Cohen (Director de Arte en una agencia de diseño gráfico) decidió buscar otra alternativa para enseñar a sus seguidores sus mejores estilismos. ¿Y qué mejor manera puede haber que dejar que la ropa hable por si sola? Desde ese momento, comenzó a diseñar bodegones en los que destaca un estilo clásico combinado con simplicidad moderna y un toque de elegancia minimalista. En su perfil cuenta con más de 600 mil seguidores y en él encontrarás looks para toda ocasión: trabajo, viajes, reuniones o eventos.