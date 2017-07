Madrid está entre las seis capitales de baloncesto según Nike

Porque el baloncesto es mucho más que un deporte, es un nuevo concepto de comunidad que trasciende la cultura y las barreras sociales. Por eso, la firma deportiva por excelencia ha querido homenajearlo creando una colección de zapatillas de basket que une las diferentes visiones de este deporte alrededor de todo el globo. Más concretamente, en seis ciudades: Nueva York, Los Angeles, Manila, Pekín y, por supuesto, Madrid. Ciudades que por su gran espíritu competitivo y una pasión única por este deporte se han consolidado como las grandes capitales mundiales del baloncesto.

Es por ello que ha lanzado la colección HyperFam de Nike Basketball, una línea compuesta por seis modelos de Nike Hyperdunk Low 2017 –uno por cada una de las capitales- en las que ha reflejado, a través de un diseño único y muy característico, la personalidad del baloncesto practicado en cada ciudad. Una colección que hará las delicias de los fans de este deporte; no solo por su mensaje, sino también por su comodidad y confort extra, gracias a la nueva plataforma de amortiguación patentada Nike React.

“MADRIZ” con Z

En la ciudad o en el gimnasio. Con amigos o con cualquiera que se apunte. En España, el baloncesto es sinónimo de equipo. Por eso, Nike ha querido representar en el diseños de las Nike Hyperdunk Low 2017 Madrid ese momento del atardecer – de ahí su color azul oscuro- en el que los jóvenes se lanzan a la calle a conquistar las canchas y disfrutar del deporte y del verano. Además, se caracteriza por sus letras MDZ estampadas en el lateral y el talón, con las que busca hacer referencia a la pronunciación local del nombre de la ciudad: “Madriz”.

NUEVA YORK CONTRA NUEVA YORK

Si hay una ciudad de gran espíritu competitivo, esa es sin duda: Nueva York. En la Gran Manzana no basta con demostrar el talento en una sola cancha, hay que conseguirlo en las más famosas de los cinco distritos que la componen. Es por eso que las Nike Hyperdunk Low 2017 Nueva York muestran un mapa de la ciudad en forma de plano esquemático -dibujado con las líneas inspiradas en el baloncesto-; en referencia al camino que debe seguirse para tener éxito en este deporte.

CHICAGO, DONDE EL FRACASO NO ES UNA OPCIÓN

Acuñado por el jugador de baloncesto Saieed Ivey, un graduado de la Escuela Secundaria Simeon que fue asesinado en Los Ángeles en 2014; el término FINAO –acrónimo de “Failure Is Not An Option” (El fracaso no es una opción)- ha sido adoptado por toda la ciudad como un llamamiento para la próxima generación de talentos de baloncesto de la Ciudad de los Vientos. Ahora, Nike traslada este homenaje a Ivey a una zapatilla muy especial, las Nike Hyperdunk Low 2017 Chicago que cuentan con un colorido y optimista estampado que destaca por sus diversas variaciones de estilo manual del popular y emotivo término.

LOS ANGELES, HISTORIA DE DOS CIUDADES

Playas, colinas… Los Angeles es una reflexión sobre contrastes que son trasladados también a la cancha. Fuera de los límites de la ciudad están los jugadores del Condado de Orange y del Inland Empire que han elevado el nivel del baloncesto en el sur de California. Y dentro, saltar a la cancha de la Escuela Secundaria King Drew Magnet es el factor igualitario definitivo de la región. Es por eso que la zapatilla Nike Hyperdunk Low 2017 Los Angeles tendrá una lengüeta especial de esta Escuela en la que no importa de dónde seas mientras sepas jugar, así como un degradado de color diferente para cada lado -uno en representación de la ciudad y el otro en el de los límites- como homenaje a la unión de estos mundos hermanados por su amor al baloncesto.

LAS VIVIENDAS COLECTIVAS DE MANILA

Rodeada por los cuatro costados por una impresionante estructura de aparcamientos de hormigón, la cancha Tenement Court Taguig de Manila se erige como uno de los entornos más impactantes que existen en el mundo del baloncesto. Está plenamente consolidada en la infraestructura de la comunidad y sirve para recordar de manera irrefutable la ventaja de jugar en casa, además de encarnar el espíritu de la cultura balocentística de la ciudad. Por eso, es a través del color gris y una suela desgastada (a semejanza del hormigón) con el que se representará la esencia de esta famosa cancha en el modelo Nike Hyperdunk Low 2017 Manila.

PEKÍN: MOSTRAR Y DEMOSTRAR

Por último, las zapatillas Nike Hyperdunk Low 2017 Pekín en brillante color esmeralda. Con casi 20 millones de personas, esta capital cuenta con una comunidad balocentística que no tiene la suerte de poder disfrutar de demasiadas canchas, pese a ser una de las más exigentes y en la que no se admiten errores. Es por ello que han apostado por este color para reflejar la realidad de que no solo es necesario hacerse ver, sino también demostrar que vales.