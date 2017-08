Camisa de manga corta: ¿tú qué opinas, sí o no?

Dicen que el verano es el mayor enemigo de la elegancia pues, cuando llega el calor, las chanclas y todo tipo de calzado de goma, bermudas y otros pantalones cortos, camisetas de tirantes, trajes de baño más pequeños y ajustados de lo que el buen gusto aprobaría se ven, sin mesura, sobre el asfalto de la ciudad.

En el mercado ya es posible encontrar tantos modelos de camisa de manga corta como fabricantes y diseñadores. Cada firma tiene sus distintos patrones para su confección: las hay con distintos tipos de cuello, con o sin canesú, con o sin bolsillo y, por supuesto, de manga más hacia el codo o remangada hacia arriba. Pero sigue siendo utilizada como prenda sport y su uso en el trabajo es todavía limitado; durante años, los únicos que utilizaban la camisa de manga corta para trabajar eran los pilotos y auxiliares de vuelo de las líneas áreas.

Ricardo Fraguas Gadea, Director General de Mirto, es de los que no excluye a quien se decante por la manga corta, "aunque es un tema muy personal (y yo prefiero camisas de manga larga, incluso en verano, remangadas si hace falta), ahora hace calor y apetecen camisas ligeras de algodón o lino y, para algunos, también de manga corta".

Para este catedrático en el arte camisero, es cierto que "el protocolo más estricto del vestir masculino parece que reniega un poco de la camisa de manga corta. Pero en Mirto rechazamos los dogmas impuestos en el vestir y, como somos muy democráticos, también apostamos en ocasiones por la camisa de manga corta, pues hay muchas personas a quienes les gustan".

"Como todo, depende de cómo se lleva, cuándo se usa y cómo se combina, por eso la recomendamos más para el verano y las ocasiones más informales, pero nunca debajo del chaqué ni de un traje, hay muchas otras opciones más adecuadas. E insisto, huyamos de normas impuestas, existen recomendaciones pero cada cual debe interpretar las modas o normas y adaptarlas a su estilo, para ir cómodo y vestido con arreglo a su personalidad", añade.

Juan Calvente, uno de los fundadores de Edmmond , la nueva l marca de ropa de hombre con tienda en la calle de Claudio Coello en Madrid, considera que "

y es un imprescindible en nuestra colección. Ahora bien, como todo en esta vida,. En mi opinión la pregunta no es camisa de manga corta ¿sí o no?, la verdadera pregunta es ¿cómo nos ponernos una camisa corta este verano? Porque no existe una norma y creo que es válida para cualquier ocasión que se precie. Yo me suelo poner una camisa corta cuando quiero llevar un look más informal. La última vez que me puse una fue para un festival que combiné con unos chinos color beige y unas zapatillas".