Ocho libros para decorar y poner en orden tu casa

Si estás pensando en mudarte, te apetece darle un cambio de imagen a tu apartamento o si, simplemente, te gusta hojearlos en búsqueda de inspiración; entonces estos libros de decoración y orden son para ti. Consejos, ideas, el famoso DIY (Do It Yourself, Hazlo Tú Mismo) y, lo más importante, con explicaciones adaptadas a todos los niveles -desde noveles hasta avanzados- que harán que decorar sea casi un juego de niños.

LA MAGIA DEL ORDEN de MARIE KONDO

Basado en los principios orientales el feng shui y la filosofía del minimalismo –vivir solo con lo esencial-, La magia del orden recoge los consejos de la experta japonesa y creadora del 'método KonMari', Marie Kondo.

Con el objeto de conseguir una felicidad plena en nuestro hogar o lugar de trabajo, Kondo asegura que la clave del éxito está en guardar las cosas por categorías y en tirar y desprenderse de todo aquello que no nos hace felices. Empezando, por ejemplo, por la ropa y dejando para el final aquellos recuerdos sentimentales tan difíciles de desprender.

Un método de organización con el que no solo transformarás un espacio sino que, también, te cambiará a ti . Y es que, tal y como sostiene la autora, los objetos que están a nuestro alrededor afectan a nuestra vida y, al deshacernos de lo no esencial, comenzaremos a caminar en la dirección correcta hacia el éxito y la motivación.

LA FELICIDAD DESPUÉS DEL ORDEN de MARIE KONDO

Tras el éxito de su primer libro y, tras recibir numerosas peticiones de sus lectores y seguidores, Kondo ha creado la guía definitiva para llevar a la práctica su aclamado ‘método KonMari’.

Con cuidadas ilustraciones que explican paso a paso por dónde debemos empezar, cómo actuar e, incluso, la forma de seleccionar los objetos que conservamos y los que no; el libro aporta consejos sobre el doblado de las prendas –desde los calcetines a las camisas-, responde a las preguntas más frecuentes y ofrece orientaciones de orden sobre utensilios de cocina, productos de limpieza, hobbies y fotos digitales.

Un minucioso manual que te ayudará a ordenar tu hogar y crear ambientes mucho más agradables para vivir en armonía y conocernos mucho mejor a nosotros mismos.

HYGGE: LA FELICIDAD EN LAS PEQUEÑAS COSAS de MEIK WIKING

A menudo se dice que Dinamarca es el país más feliz del mundo. Y esto se debe únicamente a una cosa: el hygge, una filosofía de vida que consiste, ni más ni menos, en disfrutar de los pequeños detalles y, sobre todo, de nuestro hogar (lugar en el que reside la verdadera fuerza de esta cultura).

Escrito por Meik Wiking, director del Instituto de Investigación sobre la Felicidad (Copenhague), en cada capítulo se desgrana, de manera breve y concisa, cada uno de los aspectos que conforman el hygge como la luz, la ropa, la comida y la decoración, entre otros. Un libro lleno de útiles consejos e ideas y DIY que te enseñarán cómo ser mas hygge y descubrir así, el secreto para ser más feliz.

HÁGALO USTED MISMO de THOMAS BÄRNTHALER

Bärnthaler, el autor de este manual de alto bricolaje, pidió a los 50 mejores creadores del planeta –entre ellos Patricia Urquiola, Maarten Baas, Hella Jongerius, Konstantin Grcic, Ai Weiwei o Michael Anastassiades-, que diseñasen muebles aptos para ser fabricados por cualquier persona, en cualquier lugar y sin necesidad de tener formación en el área. Y eso hicieron.

A través de unas detalladas instrucciones paso a paso, dibujadas a mano y apoyadas en fotografías y listas de herramientas y materiales, con Hágalo usted mismo se pueden fabricar (desde la comodidad de casa) piezas de Ai Weiwei, una lámpara de Patricia Urquiola o una estantería de Matteo Thun, entre otros. Elementos de decoración que transformarán tu casa, aportándole un estilo sofisticado y de calidad pero al más puro estilo Do it Yourself.

EL PODER DEL ORDEN de MARÍA GALLAY

Adaptando la sabiduría japonesa a nuestra forma de vivir, en este libro la organizadora profesional María Gallay nos enseña a sacarle todo el partido a nuestra casa y ambientes de trabajo.

Gallay, que convirtió su don y su pasión en su profesión, aboga por conseguir sistemas funcionales que nos faciliten la vida, una organización coherente que se adapte a nuestra forma de vivir y que, además, nos ayude a mantener las cosas en su sitio. Es por ello que, a través de su obra, pretende hacernos entender que las cosas están a nuestro servicio (y no a la inversa), que el espacio es finito y que el tiempo que pasamos ordenando no se puede comprar. Y nos dará las herramientas para que aprendamos a reorganizar y vivir en un lugar donde cada cosa tiene su sitio preestablecido. Así, nos sentiremos más cómodos en nuestro hogar y también, mejor con nosotros mismos.

SIMPLE DECORATING de MELISSA MICHAELS

Si buscas actualizar tu casa sin necesidad de herramientas y, sobre todo, sin gastarte una gran cantidad de dinero; Simple Decorating es tu mejor recurso.

Melissa Michaels nos acerca 50 consejos sobre cómo transformar los espacios con colores, como reformar muebles con una simple capa de pintura o cómo conseguir cambiar un ambiente anodino en uno totalmente nuevo y de tendencia a través de los accesorios.

Una guía práctica para aprendices o expertos en el tema, ilustrada con fotografías para hacer de la transformación de tu hogar una tarea divertida y fácil de realizar.

GRANDES IDEAS PARA ESPACIOS PEQUEÑOS de PHILIPPA PEARSON

El libro perfecto para los amantes de la jardinería y las plantas. Una guía con consejos y grandes ideas para sacarle el mejor partido a los espacios pequeños a través de decoraciones con plantas, composiciones florales e, incluso, mini huertos donde cultivar tus propias hortalizas.

Con explicaciones detalladas paso a paso, fotografías y consejos de expertos en el área, Pearson pretende ayudarte en el cuidado de tus plantas y también en la forma en que éstas mejoran el ambiente de tu hogar enseñándonos que en cualquier lugar, por muy pequeño que sea, hay lugar para "lo verde".

COMO DECORAR TU PISO: GUIA BASICA PARA TUS PRIMERAS DECORACIONES de ABIGAIL AHERN

Y por último, el manual imprescindible para los iniciados en el mundo de la decoración y la reforma. Una guía básica para ayudarte en tus primeros pasos en el mundo de la decoración, en la que encontrarás toda la información y consejos necesarios para convertir tu piso en un espacio agradable, moderno y adaptado a tus gustos.

Organizado en torno a cuatro grandes temas: espacio, color, iluminación y texturas; este libro te ayudará a diseñar tu propio proyecto de decoración de una forma muy sencilla y, sobre todo, económica.