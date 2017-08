El empoderamiento de la mujer continúa con Balmain

L’Oréal Paris ha escogido a Balmain (o Balmain ha escogido a L’Oréal) para sumarse a esa tendencia –que ya podríamos llamar tendencia fashion- por la que la moda apoya, de forma taxativa, la diversidad y el empoderamiento de la mujer. Una reivindicación que lleva subiéndose a las pasarelas en todos y cada uno de los desfiles desde hace, al menos, dos temporadas. Nueva York en febrero fue un claro grito a su favor.

Olivier Rousteing, director creativo de la firma y artífice de la colección, ha escogido la icónica Torre Eiffel para protagonizar una campaña en la que doce de las modelos más conocidas del momento, de diferentes partes del mundo, presentan los nuevos labiales de L’Oréal Paris x Balmain. Una colaboración con un claro objetivo: reflejar la inclusión de las diferentes mujeres del mundo y resaltar la feminidad que pueden tener (y tienen) todas ellas.

La razón por la que lo hemos hecho así es porque queríamos hablar de esas mujeres de todas las edades, todos los colores y todas las procedencias. Olivier Rousteing, director creativo de Balmain.

Desde la holandesa Lara Stone hasta la británica de ascendencia hindú Neelam Gill, las doce modelos se visten de Balmain para llevar los nuevos labiales con orgullo. Al más puro estilo #BalmainArmy; ese ejército de mujeres (y algún que otro hombre) que Rousteing ha sabido crear en torno a la firma, con carácter y mucha personalidad, para subir a lo más alto.

Es combinar el Balmain Army con la familia de L’Oréal Paris que es, ciertamente, un compañero muy cercano a nosotros porque creemos en las mismas cosas. Primero, el savoir faire, que significa couture para mí. Segundo, la diversidad, porque es un tópico realmente importante en mis trabajos. Y tercero, la modernidad; porque es una colaboración muy creativa. Olivier Rousteing, director creativo de Balmain.

Un proyecto que el propio Rousteing anunciaba en mayo y que se pondrá a la venta el próximo 1 de septiembre en Harvey Nichols –los almacenes de Reino Unido- y, a partir del 25 del mismo mes (coincidiendo con la Semana de la Moda de París) en todas las tiendas de Balmain.

Los doce tonos creados para cada tipo de mujer en cada una de sus tres líneas. | Foto: L'Oréal Paris.

La colección incluye tres líneas: Rock, Couture y Glamzone, con un total de cuatro colores para cada una de ellas. Doce tonalidades que se adaptan perfectamente a todos los tipos de piel y que llevan a la cabeza a las modelos Ysaunny Brito, Soo Joo Park y Doutzen Kroes que defienden el lema de la campaña: United, We Are Invincible.

L’Oréal, que vende un labial de Color Riche cada tres segundos, afirma que con esta colaboración muestran “la belleza en la diversidad y el empoderamiento femenino”. Y lo hacen con una amplia paleta de colores. Desde un intenso azul o morado, hasta un eléctrico verde y mucho glitter; sin olvidarse, por supuesto, de los clásicos y elegantes nude y rojo.

Una apuesta segura para Balmain y L’Oréal frente a la que Rousteing se mantiene cauteloso: “vamos a ver qué es lo que dice el público. Es cierto que la conexión entre ambas firmas es fuerte, pero a mí me gusta siempre esperar a ver lo que el cliente tiene que decir”. Un cliente que no es nuevo para un director creativo que ya se acercó en 2015, con su colaboración para H&M, a una audiencia mucho más amplia. Y es que, como él mismo afirma, “mucha gente adora Balmain, pero no puede permitírselo. Con este labial podrán hacerlo”.