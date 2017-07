Moschino lanza su primera colección 'beauty'

Lo he querido desde el primer día. Me he dado cuenta de cuánto le gusta mi trabajo a los jóvenes y que, a veces, no tienen los medios para conseguirlo. Esta línea es otra manera de hacer Moschino sin sacrificar la calidad. Además, me encanta el poder del maquillaje y la manera en la que puede cambiar tu estado de ánimo.

Jeremy Scott para Elle Canadá.