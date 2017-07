La cosmética "healthy" es la tendencia de belleza más de moda esta temporada

Cada vez son más las personas que prefieren la cosmética natural y ecológica en detrimento de la cosmética convencional. Además de sus numerosos beneficios para la piel y su gran relación calidad-precio al verse reducidos los intermediarios durante su producción, se ha demostrado que hay ciertas sustancias químicas de los cosméticos tradicionales que generan problemas de piel e intolerancias, así como una pérdida de luminosidad y envejecimiento prematuro.

En este sentido, la cosmética natural se convierte en la mejor alternativa. En general, es mucho menos agresiva y resulta más apta para cualquier tipo de piel. Además, respeta el pH natural y, por lo tanto, no provoca ningún tipo de reacción. Pero, a la hora de elegir qué producto utilizar hay que tener en cuenta que no cualquiera puede ser calificado como “bio”.

Debido a la fuerte tendencia por lo green, hoy en día denominamos orgánico a cualquier producto. Para no caer en el error y acertar durante la compra, hay que tener en cuenta que solo lo son los productos cuyas formulaciones usen un 95% de materias primas de origen natural (como grasas vegetales, ceras y aceites esenciales). Además, no deben tener colorantes o perfumes sintéticos, ni aceites derivados del petróleo. Y, por supuesto, tampoco deben ser testados en animales. Por ello, para asegurarnos su calidad, es importante saber que los productos orgánicos siempre deberán ir identificados con la certificación ecológica y sus sellos correspondientes.

Por suerte para nosotros, en la actualidad son muchas las empresas –españolas e internacionales- que se han animado a descubrir este campo poniendo a nuestra disposición un amplio abanico de productos y marcas para que podamos descubrir todas las bondades de la cosmética healthy.

PuroBIO Cosmetics

Maquillaje versátil y asequible con ingredientes orgánicos de alta calidad. Este es el objetivo de PuroBio, una firma de cosméticos made in Italy que desde 2015 lleva revolucionando el sector beauty español. Con intención de refrescar el propio concepto de los "biológicos" -generalmente reducido al ámbito de las herboristerías-, han creado una amplia línea de productos para disfrutar del maquillaje sin perder de vista la salud de la piel. Para ello, durante su producción, no utilizan parabenos ni conservantes sintéticos, apostando en su lugar por componente orgánicos certificados de máxima calidad ofreciendo así un cosmético lo más natural y “puro” posible. Además, la cosmétcia PuroBIO cuenta con certificaciones CCPB (Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici), NATRUE, Vegan OK y Nickel tested; así como una amplia variedad de productos muy novedosos.

Lanuba Cosmetics

Basados en las numerosas propiedades cosméticas que las frutas y verduras nos brindan –especialmente del aceite extraído de las semillas de la fresa-, Lanuba Cosmetics se ha especializado en el cuidado del rostro y en la creación de productos libres de ingredientes artificiales. El resultado es una cosmética natural biocertificada de alta calidad con el sello BDIH, rica en vitaminas, ácidos grasos insaturados, antioxidantes y realizada exclusivamente con productos españoles obtenidos mediante agricultura controlada y ecológica. Además, el compromiso medio ambiental de Lanuba se materializa también en sus envases –de vidrio, reutilizables y fácilmente reciclables-, así como en sus cajas, fabricadas a partir de cartón reciclado.

Freshly Cosmetics

Otra firma española que busca revolucionar el concepto de cosmética ‘healthy’ es Freshly Cosmetics. Creada con intención de proporcionar productos 100% libres de tóxicos (parabenos, siliconas, sulfatos o derivados del petróleo que son los culpables del apagamiento de la piel), elaborados solo con ingredientes naturales –aptos para veganos-; esta joven empresa ha encontrado la fórmula perfecta para ayudar a la piel a defenderse de los agentes externos y a eliminar toxinas. Compuesta a base de castaño de indias, algas fucus y té rooibos, entre otros; los cosméticos de la línea Skincare Detox Plan estimulan los procesos naturales de eliminación de toxinas, desintoxicando la piel, recuperando su brillo y energía, y previniendo el envejecimiento prematuro. Ademas, Freshly Cosmetics solo vende a través de su página web y redes sociales; presentándose con un packaging reciclable para reducir el impacto ambiental.

MIIN KOREAN COSMETICS

Creada en 2014 por Lilin Yang, Miin Korean Cosmetics nació con intención de acercar a Europa los mejores productos y marcas de cosméticas de Corea del Sur, referente internacional en belleza de calidad. Basando su selección en productos realizados con ingredientes naturales, especiales para cada tipo de piel y promoviendo su rutina facial de 10 pasos –desmaquillar, limpiar, exfoliar, tónico, esencia, sérum, mascarilla, contorno de ojos, emulsión y crema hidratante-; entre sus marcas destacan Aromática, Benton, Klairs, Neogem o Cremorlad. Firmas popularmente conocidas por sus grandes resultados y su cuidadosa elaboración en la que miman cada detalle de su producción. Además, cuentan con un packaging muy especial y atractivo que se ha convertido en objeto de deseo para los amantes del sector beauty.

HANDMADE BEAUTY

Marca pionera en España en cuanto a belleza natural y honesta se refiere, HandMade Beauty está centrada en la realización de tratamientos exclusivos totalmente personalizados y elaborados con materiales 100% naturales y filosofía ecológica. Su línea cosmética All in One se caracteriza por composiciones que contienen activos botánicos con fórmulas delicadas, aromáticas, frescas y muy eficaces que buscan alimentar la piel y aportar el bienestar y la luz que la cosmética natural es capaz de producir. Una línea de productos muy completa que va desde el cuidado del cabello a la piel basada en el bienestar y la facilidad de los rituales de belleza.

DIETOX

Con el objetivo de facilitar el cuidado del cuerpo de forma integral, Dietox -popular por sus zumos détox ecológicos frescos para depurar el cuerpo- se lanza también a destacar las bondades de la cosmética healthy con la colección “flash”. Seis productos para la piel y el cabello con certificado BIO y Cruelty Free. Elaborados sin parabenos, ni aditivos, con ingredientes naturales y de agricultura ecológica, la nueva cosmética orgánica de Dietox se caracteriza por contener frutas, verduras, plantas y aceites esenciales, así como numerosos principios activos orgánicos y naturales que tienen la función de realizar un reset instantáneo en cabello, rostro y cuerpo, realizando una limpieza profunda y nutriéndolos inmediatamente.