Diccionario beauty: de las BB a las GG creams

Las BB Creams (Blemish Balm) nacieron en Alemania en los años 70 como tratamientos dermatológicos, aunque no fue hasta su llegada al mercado asiático cuando se alzaron como un imprescindible de belleza mundial. En 2012 se convirtieron en uno de los productos más vendidos en España y, desde entonces, no han parado de surgir numerosas variedades que, partiendo de ésta, han ido dando forma a un curioso abecedario beauty. Tras las BB llegaron las CC, DD, EE y, más recientemente, las GG Creams. Y esto en tan solo cuatro años. Viendo la rapidez a la que crece el mercado, no sería muy extraño que en poco tiempo terminemos completado todas las letras hasta llegar a las hipotéticas “ZZ Creams".

Pero mientras tanto, y pensando ya en la época estival, hacemos un repaso de los beneficios y propiedades de cada una de estas polifacéticas cremas que se han proclamado como la mejor alternativa al ritual del maquillaje para el día a día o para aquellas ocasiones en las que se va con prisa pero se quiere conseguir un acabado nude y libre de imperfecciones.

Una crema para cada tipo de piel

BB CREAMS: BLEMISH BALM

A camino entre la hidratante y el maquillaje, las BB Creams son un bálsamo con textura muy ligera cuyo principal objetivo es tratar y ocultar las manchas, rojeces y otros defectos del rostro. Una crema con protección solar y color que, además de hidratar, unifica el tono, ilumina, disimula la pigmentaciónexcesiva y matiza. El producto perfecto para ganar tiempo, muy recomendable para pieles jóvenes que no necesiten cubrir arrugas o marcas de expresión.

CC CREAMS: COLOR CORRECTING

Para solventar los problemas de exceso de grasa que las BB Creams dieron en determinados tipos de piel, surgieron las CC Creams. Una versión más mejorada de la primera y que está centrada en la base de maquillaje. Y es que su principal objetivo es la corrección e igualación del tono de la piel. Las CC mejoran y perfeccionan el aspecto general del cutis disimulando las imperfecciones y, además, reducen y atenúan las arrugas y líneas de expresión. Por ello son recomendadas para pieles más maduras (entre los 25 y 30 años).

DD CREAMS: DAILY DEFENSE

Manteniendo las principales características de las BB y CC Creams en cuanto a aspectos de hidratación, protección y color, las DD Creams se crearon para tratar los primeros signos de envejecimiento. De uso diario, gracias a su alto contenido en antioxidantes, están especialmente recomendadas para mujeres que se enfrenten a sus primeras arrugas. Además, hidratan de manera óptima, sirviendo como fondo de maquillaje y luchando contra los efectos dañinos del medio ambiente en la piel.

EE CREAMS: EVENT EFFECT

Por su parte, las EE Creams aportan gran luminosidad, nutrición, protección y color al rostro como sus anteriores variaciones. Pero a diferencia de éstas, añaden un plus de exfoliación. De acabado mousse, limpian y exfolian ayudando así a minimizar los puntos negros, poros e imperfecciones. Recomendadas especialmente para pieles con problemas de hiperpigmentación, aunque pueden ser usadas para cualquier tipo de piel y tono.

GG CREAMS: GENIUS GLOW

Las últimas en unirse a la familia han sido las GG Creams, que no es más que una BB Cream con efecto bronceado dorado. Al igual que sus “hermanas mayores”: hidrata, disimula las imperfecciones de la piel, unifica el tono y protege de los efectos dañinos del sol, ya que tiene un SPF 25. Recomendada para todo tipo de pieles y tono, no se trata de un autobronceador, por lo que a diferencia de éstos su acabado es muy natural y puede ser utilizada día a día , durante todo el año y como alternativa al fondo de maquillaje.

LAS BB CREAM TAMBIÉN SON PARA EL PELO

Viendo todos los beneficios que las Blemish Balm aportaban al rostro, era de esperar que no tardara mucho en llegar su versión capilar. Ideadas para trasladar los mismos objetivos a nuestra melena y cuero cabelludo, las BB Creams capilares hidratan, reparan y potencian el brillo, teniendo como resultado una sensación de melena ligera y acabado de peluquería al instante. Con efectos visibles desde su primer uso, gracias a éstas, nuestro cabello mejorará no solo por fuera sino también por dentro, consiguiendo regenerar la fibra capilar y, por lo tanto, potenciar su crecimiento y aspecto dándole más cuerpo y movimiento.

Especialmente recomendado para la temporada de Primavera/Verano, estos cosméticos capilares surgen para hacer frente a los daños que nuestro cabello sufre diariamente por el uso de tintes, planchas y secadoresque lo debilitan y hacen que se rompa y luzca encrespado. Un único producto que puede ser utilizado para todo tipo de cabello y que ya está dando la vuelta al mundo conquistando al sector.