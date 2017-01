Tratamientos de belleza para empezar bien el año

Para empezar (y continuar) el año con buena cara y buen pie, estos tratamientos sí que son un regalo y no sólo para tu piel. Si los Reyes Magos no se acordaron de traértelos, siempre puedes auto regalártelos, seguro que hay buenas razones para ello. Experimentar los beneficios del oro en la rejuvenecimiento facial o el poder del ácido hilaurónico, casi en vena, no es nada comparado con tomarse una hora y media sin pensar en nada, salvo en estar radiante este año que acabamos de estrenar.

Doble de Oro

Hay cosas que valen su precio en oro y en este tratamiento es literal. Oxigen ofrece un lujoso protocolo facial, a base de láminas de oro de 24 kilates, especialmente recomendado para pieles maduras. Las propiedades del oro son su efecto antioxidante, que activa y estimula la renovación celular, favorece la nutrición y la resistencia, aumenta las defensas y aporta luminosidad y vitalidad a la piel.

Tras una limpieza integral, se hace un peeling y se tonifica la piel. Es el momento de introducir el oro coloidal en partículas en el sérum y aplicarlo con un aparato de microcorrientes que multiplica su acción. Tras la crema de ginseng y vitaminas, se cubre el rostro con láminas de pan de oro de 24 kilates y se aplica una mascarilla mousse con un alto contenido de Glutation durante 20 minutos. El efecto de revitalización es espectacular: la piel se ve muy luminosa y radiante.

Se puede realizar un tratamiento a la semana en Oxigen (Carrer de Bori i Fontestá, 14. Barcelona). Dura 90 minutos y su precio es de 150 euros.

Segunda piel

Es fácil hablar del ácido hialurónico pero utilizarlo en su máxima potencia, es algo más complicado. Por eso, se ha creado la primera mascarilla electrohilada de ácido hialurónico que obtiene una regeneración profunda en pieles dañadas y resulta un tratamiento antiedad perfecto.

En los parches que se colocan en la cara se inyecta ácido hialurónico puro de 77kDa con muy bajo peso molecular, lo que supone un producto cuarenta veces más concentrado que lo habitual.

Lo primero que se hace es limpiar la piel y humedecerla con sérum, sobre todo en las zonas más dañadas. Se colocan los parches y se empapan bien con los principios activos utilizados: exiolisacárido marino del Aber-Benoit; extracto de semilla de algarroba; ácido hialurónico; exopolisacárido marino del Mar de Iroise y extracto de mandioca.

Se recomienda dos tratamiento al años (cada seis meses) y es ideal hacerlo una o dos semanas antes de un evento, puesto que los resultados empiezan a notarse a partir del tercer o cuarto día. El precio es de 250 euros en The Beauty Concept (Calle de Ortega y Gasset, 49. Madrid).

Néctar de orquídea y oro

La orquídea negra es también conocida como la flor de la longevidad, ya que susefectos prolongan la vitalidad celular de la piel y luchan contra el envejecimiento. Por eso, aprovechando sus virtudes, el instituto de Maribel Yébenes creó un tratamiento a base de elixir de orquídea negra y oro especial para las fiestas.

En una sola sesión se consigue un efecto flash, con una piel revitalizada, cargada de energía y muy luminosa.

El tratamiento comienza con una aplicación de varias gotas que, tras calentarse, se inhalan con un claro efecto relajante, que hace que la piel esté más receptiva. Se comienza con un masaje de presión en el pecho y estiramientos en el cuello y una doble limpieza de la zona con una leche limpiadora hecha a base de biosavias de diferentes orquídeas, extracto de algodón y aceite de pepita de uva.

La exfoliación del rostro, cuello y escote se realiza con un peeling de oro y AHA's enriquecido con esencia de orquídea negra y movimientos de bombeo drenocalmantes para detoxificar la piel. Además, el tratamiento reserva un apartado especial para trabajar los tejidos en profundidad con un sofisticado néctar de orquídea y oro, aplicado con un masaje de digitopresión muscular, seguido de un masaje microsonoro facial que difumina las líneas de expresión.

Para las bolsas de los ojos, se realiza un trato especial con cucharas de oro galvánicas, consiguiendo un efecto lifting. Lo último es una mascarilla de orquídea y oro con un masaje bioestimulante antiedad y un cóctel de antioxidantes que aportan una dosis extra de luminosidad.

La sesión dura 55 minutos y cuesta 120 euros en el Instituto Médico y de Belleza Maribel Yébenes (Paseo de la Habana, 14. Madrid).

Hialurónico personalizado

La firma de cosmética made in Galicia ha desarrollado un tratamiento de cabina que está personalizado al 100%. Lo primero que se hace es limpiar la cara, el cuello y el escote con un masaje suave. Se tonifica y se exfolia la piel con un peeling que tiene una forma curiosa de aplicarse, a base de pequeños pellizcos que activan la circulación.

Para bolsas y ojeras, se trabaja con Advanced Eye Care Night de Sileä realizando un masaje suave con movimientos de bombeo y drenaje por el hueso orbicular.

Antes de aplicar la mascarilla de ácido hialurónico (que aparece hasta tres veces en el tratamiento) se utiliza un cóctel dérmico de Lipocomplex de Sileä más Hyaluronic Sérum de Sileä, que ayuda a que las partículas entren mejor en la piel y se absorban íntegramente sus beneficios. La mascarilla regeneradora se deja actuar 15 minutos y se retira con agua tibia.

El broche final es el combo Calming Sérum de Sileä, mezclado con Hyaluronic Sérum para dotar de mayor luminosidad al rostro.

El precio de la sesión es de 55 euros y se puede realizar con asiduidad e ir personalizando cada visita para conseguir resultados diferentes. En el Centro de belleza Amaran (Fernández de los Ríos, 20. Madrid) tienen toda la información.