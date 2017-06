Maza dice que el haber conocido la sociedad panameña de Moix "no me hubiera impedido nombrarle"

El fiscal general ha afirmado este viernes que, de haber sabido que el exfiscal anticorrupción Manuel Moix tiene una participación en una sociedad en Panamá, ello "no me hubiera impedido en absoluto nombrarle".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Maza ha reiterado su encendida defensa del exjefe de la Fiscalía Anticorrupción, que dimitió el pasado 1 de junio tras la campaña desatada en su contra al conocerse que posee junto a sus hermanos una sociedad patrimonial que su padre abrió en Panamá y les dejó en herencia.

"Los datos objetivos no avalan en absoluto las críticas que ha sufrido este dignísimo miembro de la carrera fiscal", ha dicho Maza en referencia a Manuel Moix.

"No me arrepiento en absoluto de haberle nombrado", ha añadido el fiscal general, que ha explicado de "después de darle muchas vueltas", ha llegado a la conclusión de que "el problema se reduce a que heredó de su padre una sociedad en Panamá. Si hubiera sido en Francia, por ejemplo, no habría habido ningún problema".

"No había incompatibilidad"

"Pero en Panamá", ha añadido, "hay muchas empresas lícitas y transparentes, como era el caso" de la de Moix, que declaró a Hacienda su posesión.

Por ello, dijo, las críticas fueron modificándose. "Primero se habló de ilegalidad, que no había. Luego de incompatibilidad, que tampoco. Más tarde, de ética o de estética. Y al final lo que queda es la mera tenencia de una propiedad".

Maza pidió que se analicen "los datos objetivos" y se comprobará que durante el "corto tiempo que se le ha permitido ejercer" como fiscal jefe "la lucha contra la corrupción no ha cejado".

"No hay motivos para que Pedro Antonio Sánchez vaya al banquillo"

El fiscal general también ha señalado que, pese a que el instructor del procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Murcia ha visto motivos para que Pedro Antonio Sánchez (PP), el expresidente del Gobierno regional, vaya al banquillo, "el criterio de la Fiscalía hoy sigue siendo el mismo".

Manifestó que ese criterio sobre la inexistencia de indicios de delito contra Sánchez por haber planeado mejorar su imagen con fondos públicos "se tomó tras una seria meditación" de la Secretaría Técnica y de los fiscales de Sala de lo Penal.

Por ello, el Ministerio Público esperará a las decisiones judiciales definitivas sobre si Sánchez debe ir o no al banquillo para analizar si hay motivos para cambiar el criterio.

Maza defendió la necesidad de que la investigación de los delitos de atribuya a los fiscales y consideró rechazarle que esa reforma no salga adelante por "avatares políticos".