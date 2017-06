Maza renuncia a recurrir la imputación de Pedro Antonio Sánchez para evitarle el banquillo

La Fiscalía no va a recurrir la resolución en la que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Enrique Quiñonero acuerda la imputación judicial del expresidente del Gobierno de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) por planear la utilización de fondos públicos para mejorar su imagen pública cuando era consejero de Educación.

Se trata de unas actuaciones desgajadas del sumario sobre la trama Púnica que se tramita en la Audiencia Nacional y que el juez instructor, Eloy Velasco, envió al TSJ de Murcia, ante el que Sánchez está aforado como diputado autonómico.

Las intervenciones telefónicas y los documentos intervenidos en la operación Púnica permitieron conocer el plan de Sánchez -que no llegó a llevarse a cabo- de pagar con fondos de la Consejería de Educación a sociedades del empresario Alejandro de Pedro dedicadas a mejorar la imagen y la reputación de políticos en las redes sociales.

Sánchez, que dimitió como presidente de Murcia el 4 de abril tras su implicación en otro proceso por corrupción (el caso Auditorio, relativo a la adjudicación y construcción del teatro de Puerto Lumbreras, localidad de la que fue alcalde hasta 2013), declaró como investigado ante Quiñonero el pasado día 6. Apenas dos horas después, el instructor dictó una resolución en la que declaró terminada la investigación y apreció motivos para que el político del PP vaya a juicio por indeterminados delitos contra la Administración Pública.

Inconcreción de delitos

Aunque la Fiscalía considera incorrecto que el instructor no precisara de qué delitos tiene que defenderse Sánchez -concreción que, sin condicionar a las acusaciones, permite al afectado contrarrestar la calificación jurídica de los hechos punibles para tratar de evitar ir a juicio-, no la recurrirá.

El fiscal general, José Manuel Maza, ha dado instrucciones a la responsable en funciones de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, para que no se impugne la imputación judicial de Sánchez a la vista de que el Ministerio Público sólo muy excepcionalmente recurre ese tipo de resoluciones.

La Fiscalía dejará pasar, así, la primera oportunidad procesal que tenía para tratar de evitar que Pedro Antonio Sánchez se siente en el banquillo. Ello no condiciona su postura definitiva ya que en su momento tendrá que pronunciarse sobre si apoya o no el recurso que con toda probabilidad presentará el imputado y, si ese recurso es rechazado, tendrá que decidir si presenta o no escrito de acusación.

La actuación del fiscal general en este procedimiento le granjeó críticas que motivaron incluso que tuviera que comparecer en el Parlamento, tras conocerse que las dos fiscales anticorrupción adscritas al caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García, eran partidarias de apoyar el envío de las actuaciones al TSJ de Murcia para que procediera contra Sánchez.

Maza, sin embargo, optó por respaldar el criterio de su Secretaría Técnica y de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que coincidieron en que no existían indicios de delito que permitieran actuar con el expresidente murciano.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que ese criterio se fijó después de "estudiarlo mucho" y se esperará al momento en el que, en su caso, el Ministerio Público sea emplazado a presentar el escrito de acusación para decidir sobre su mantenimiento o no a la vista de las pruebas que existan en el procedimiento.