El fiscal de la Audiencia Nacional archiva por irrelevante el informe 'secreto' del 11M

El informe sobre el 11M, realizado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos por indicación del ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, "no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo y/o distinto de los ya incorporados en su día al procedimiento judicial", ha concluido el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que recibió el documento el pasado día 17 tras su envío por los actuales responsables del Ministerio del Interior, que inicialmente no lo encontraban.

La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) ha sido desmantelada de forma fulminante por el actual director adjunto operativo, Florentino Villabona, tras conocerse a través del propio Pino que se ha dedicado a revisar procedimientos judiciales sentenciados en firme.

Hallado finalmente el informe del 11M, su recorrido ha terminado antes de empezar. El fiscal Zaragoza ha estimado que no hay motivos que justifiquen la reapertura de la investigación sobre los atentados islamistas "a los efectos de iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación y ejecución de los atentados".

El jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, "al estimar que no es útil ni pertinente la práctica de nuevas diligencias, ha procedido al archivo" del informe de la BARC "por considerar innecesaria su remisión al órgano judicial".

La Fiscalía va a remitir el informe a las asociaciones de víctimas personadas en el proceso judicial.