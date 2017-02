Acta de replanteo de obra

Me van a permitir que haga en esta tribuna un símil con mi profesión: el mundo de la arquitectura y de la construcción. Ciudadanos se comenzó a gestar entre líneas de expresión, encuentros, desarrollos de ideas, e identificando aquellas partes del proyecto (en aquel momento Cataluña, hoy España) que aún no funcionaban, ni respondían a una sociedad como la que se pretendía.

Como en toda edificación lo importante son los cimientos y el concepto, así comenzó a evolucionar esta obra tan necesaria para el país, y que hoy es todo un edificio robusto, al que si tenemos que localizar, pondremos en la calle Alcalá 253, pero que en realidad tiene la virtud de estar en todos lados.

Distintos temblores de terreno pusieron a prueba nuestros cimientos, como por ejemplo las elecciones autonómicas y municipales, dos procesos de elecciones generales y dos procesos de negociación con diferentes partidos. Estos acuerdos hicieron resaltar los mejores valores posibles de esta edificación, la capacidad de entendimiento, de identificación, de consenso, pero sobre todo ese don que muy pocos tienen; el pensar en proyecto global (España), negociando los acabados y los detalles que lo hiciesen posible.

El populismo, los movimientos nacionalistas, los agoreros rupturistas... solo quieren destruir

Toda dirección de obra necesita un buen jefe; un líder que saque lo mejor de su equipo, y por supuesto, un equipo que crea en ese proyecto en fase de construcción, que sea capaz de visualizar cómo será la obra una vez acabada. Ciudadanos tiene ese líder, Albert Rivera; que es capaz no solo de sacar lo mejor de todos los que tenemos el placer y la oportunidad de estar en su equipo, sino también de conectar con todos aquellos que acabarán observando y seguramente participando en este gran proyecto.

Vienen tiempos difíciles, no en vano no es el mejor momento por el que pasa el sector de la construcción. El populismo, los movimientos nacionalistas, los agoreros rupturistas o aquellos que se dicen románticos y críticos, y que finalmente solo quieren destruir. Hoy más que nunca es necesario un proyecto bien ejecutado, que no dé la espalda a la sociedad, que piense y mantenga sus valores y su concepto de origen, pero que a la vez sea atemporal y con capacidad de evolucionar; un proyecto como Ciudadanos.

La evolución y el desarrollo de ideas siempre van a la par de las críticas y la añoranza al pasado. Viejos debates ideológicos dan paso a nuevas formas y técnicas de construcción, que lo que nos permiten, al fin y al cabo, no es más que abrirnos a la sociedad, al mundo, el debatir libremente defendiendo la igualdad y los derechos de todos, defendiendo nuestro espacio vital, el liberal progresista.

En Cs estamos en el tramo intermedio de la obra y podemos asegurar que vamos a buen ritmo de ejecución

Como en toda reunión de trabajo (IV Asamblea de Ciudadanos), lo importante no es solo el inicio y el final, sino lo que pasa durante. Puedo decir que esta reunión, este proyecto, tuvo un inicio duro hace diez años, y que hoy que estamos en ese tramo intermedio goza de un buen ritmo de ejecución. El debate, el contraponer ideas, el decidir el color de los acabados, o lo que es esencial, el debatir sobre el alma y el concepto del proyecto han traído conclusiones que han reforzado el proyecto y el objetivo, y todo ello sin perder el alma por el camino.

Un proyecto que incluye, que suma, que se proyecta y diseña, que cuenta con diferentes opiniones y consigue llegar a conclusiones; no puede más que ser un fiel reflejo de la sociedad a la que aspiramos.

Como todo en la vida, el derribar y comenzar de nuevo es más sencillo, aunque no siempre lo más conveniente; por eso nuestro equipo director de obra es capaz de identificar el patrimonio que hay que preservar, no solo de este proyecto en sí, sino de todo aquello que nos rodea. La Constitución y sus reformas, la sociedad y su apertura, el reconocimiento de los valores y la prosperidad, España hoy y en el futuro.

Hace apenas unas horas hemos dado por concluida la IV Asamblea de Ciudadanos, en la que todos hemos aportado, identificando nuestros valores, nuestro ideario y nuestros estatutos. Asamblea en la que nuestro director de obra y su equipo nos han mostrado las imágenes y el resultado del trabajo realizado, trabajo que incluye, que suma y que aspira a gobernar; trabajo culminado con ese “acta de replanteo de obra” que nos deja satisfechos sobre el proyecto que estamos haciendo entre todos.

*** Melisa Rodríguez es diputada nacional de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife.