Anticorrupción pide que se reabra parcialmente la causa de los 'papeles de Bárcenas'

La Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que reabra la causa de 'los papeles de Bárcenas' que afectan a las presuntas donaciones ilegales al Partido Popular por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones, y que fue archivada por falta de indicios.

Según ha podio saber EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas, el fiscal únicamente pide la reapertura parcial del asunto y no que se inicie de nuevo la investigación a todos los empresarios donantes del PP que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' y para quienes ya se archivó la causa al no encontrar conexión entre donaciones y adjudicaciones concretas.

Sin embargo, a raiz de las declaraciones prestadas como acusado por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio, el fiscal entiende que hay indicios suficientes para creer que algunos empresarios donaron al partido que preside Mariano Rajoy a cambio de adjudcaciones de obra pública.

Así, Anticorrupción solicita que se cite a declarar en calidad de investigados al propio Correa -quien se ha definido a sí mismo como comisionistas del PP- a los empresarios Plácido Vázquez y a Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica. Éste último ha reconocido en el juicio del 'caso Gürtel', al que también iba como acusado, haber pagado al PP a cambio de recibir obra pública.

En el caso de Plácido Vázquez, Correa aseguró ser este empresario se encaraba de recaudar de las empresas el dinero que acababa en manos del propio Correa y del entonces gerente del PP; Luis Bárcenas. “Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto; si había éxito con la obra, él recibía una cantidad”.

Este empresario estuvo imputado pero al final se le archivó la causa porque la mordida que se investigaba por una obra concreta en el año 2002 ya había prescrito.

El fiscal sin embargo, rechaza que se investigue a OHL o Sacyr, a quienes Correa señaló como pagadores a cambio de obra dado que no hay ninguna prueba de que eso sea cierto.

El fiscal atiende así de manera parcial a la solicitud de apertura por parte de la acusación popular representada por ADADE que pidió que se volviera a investigar la presunta financiación ilegal del PP tras las confesiones de Correa. El 'caso de los Papeles de Bárcenas' finalmente se quedó en la investigación por el pago en negro de parte de las obras de la sede del PP nacional, y por lo que tanto Bárcenas como los arquitectos irán a juicio.

La acusación popular también pedía la imputación del presidente de OHL, Villar Mir, tras una supuesta confesión que habría hecho el expresidente balear, Jaume Matas, implicándole ante la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por una supuesta adjudicación en la obra del hospital de Son Espases, en Mallorca. Sin embargo, desde la Fiscalía se sostiene que no ha habido ninguna confesión al respecto de Matas y, por tanto, al no ser cierto no puede ser tenido en consideración.