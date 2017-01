Sepúlveda exculpa a su exmujer: “Correa no hizo ningún regalo a Ana Mato”

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, ha desvinculado a su exmujer, Ana Mato, de cualquier relación con la trama de Francisco Correa. “¿Regaló Correa algo a su mujer?”, le ha preguntado su abogado. “No, seguro que no”, ha asegurado.

Sepúlveda, que se enfrenta a una pena de prisión de quince años, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. En ningún momento de toda la instrucción del 'caso Gürtel', el exalcalde ha declarado. Siempre se ha negado. Hoy, en su declaración como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, sólo ha contestado a las preguntas de su abogado.

Según Sepúlveda, Correa no sólo no regaló nada a su mujer sino que cada uno tenía su trabajo con total independencia económica aunque tenían gastos comunes. “Mato supongo que cobraba mas que yo porque era mas importante”, ha alegado.

Sepúlveda ha dado unas explicaciones sorprendentes de porqué aparece que Correa había pagado dos de sus coches, un Jaguar y un Land Rover. “Vi un Jaguar que me gustaba y cuando iba al concesionario me encontré con Correa y le dije que me iba a comprar un coche y que iba a dar la señal. Me acompañó. Fuimos hasta allí, lo estuvimos viendo. Pagué la señal, 250.000 pesetas, y luego Correa me dijo que porqué no pagaba él el coche, que así se podía ahorrar el IVA, se lo podía desgravar, y se lo iba devolviendo”, ha narrado.

Según su relato, Correa le dijo que le venía bien. “Al principio le dije que no y luego le dije que vale. Así podía ahorrarme el IVA y así no tenía que pagarlo todos los meses. Le pagaría la cantidad neta de la adquisición del vehículo”, ha señalado.

Correa le pagó viajes

Sepúlveda ha reconocido que el empresario, presunto líder de esta trama de corrupción, le pagó algunos viajes, que disfrutó junto a su mujer. Es más, Ana Mato está en la causa acusada como partícipe a título lucrativo, es decir, por haberse beneficiado de dinero que provenía de hechos delictivos pero sin el conocimiento de este origen.

Según su versión, contrataba con Correa viajes personales a través de su agencia de viajes. “Algún viaje puede que no lo abonara. En este caso, hablando con Correa me dijo, déjalo, algunos viajes por ser agencia tengo la posibilidad que no me cueste, me los conceden como agencia. Y me dijo pues no hagas frente a ellos. Pero otros los pagué en metálico”, ha indicado.

“Correa nunca me pidió nada por esos viajes. Entiendo que lo hacía por la amistad que teníamos”, ha afirmado. Su mujer entonces no sabía como contrataba su marido los viajes. “Me decía que hacía falta unos viajes, yo le decía que me encargaba de sacar los billetes, se los daba y punto”, ha añadido.

Nunca recibió pagos en efectivo

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exsenador por el PP también ha negado las afirmaciones del empresario Alfonso García Pozuelo, de la empresa Hispánica, y quien aseguró en el juicio que le había realizado pagos en efectivo.

“Me sorprendió mucho cuando lo dijo porque el primer día de juicio nos vimos y nos saludamos porque no le había vuelto a ver. Me dice, Jesús ni tú ni yo tendríamos que estar aquí. Y a la media hora hizo las declaraciones que hizo aquí y me dejó helado. Supongo que sería porque llegaría a un acuerdo con la Fiscalía y tenía que decir lo que dijo”, ha espetado.