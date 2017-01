“Bernad me dijo que el expresidente de Sacyr pagó la querella contra Fainé”

Durante años, el sindicato Manos Limpias se ha dedicado a presentar querellas y denuncias en pro de la lucha contra la corrupción. Su secretario general, Miguel Bernad, siempre decía que su labor era meter a todos los delincuentes a la cárcel. En la medida que Manos Limpias se fue haciendo más conocido, los jueces comenzaron a imponer cada vez fianzas más elevadas para permitirles presentar sus querellas. En la Audiencia Nacional se les ha llegado a reclamar hasta 45.000 euros para actuar contra el jugador de FCB Neymar Da Silva.

Estas altas fianzas que conseguían pagar distaba mucho de las propias cuentas del sindicato. La ya exprocuradora de Manos Limpias, Isabel Salamanca, es un claro ejemplo. En su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, -que encarceló a Bernad y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por diversas extorsiones-, la profesional reconoció que le sorprendía cómo el sindicato podía pagar esas fianzas cuando a ella ni siquiera le podían abonar sus gastos. Es más, le han dejado a deber “mucho dinero”.

Salamanca preguntó en varias ocasiones a Bernad cómo pagar esas fianzas, pero el secretario general del sindicato nunca se lo confesó. Excepto en una ocasión que, según el testimonio de la procuradora, se le escapó. “Había que pagar 25.000 euros por querellarse contra Fainé -presidente de La Caixa-. Me extrañaba porque una persona que no tenía dinero pudiera conseguir esa fianza. Cuando fuimos a recogerla, le pregunté quién había aportado la fianza y me dijo que Luis del Rivero, el de Sacyr. Luego puso una cara de como he metido la pata. Que sea verdad o mentira no lo se”, explicó Salamanca en su declaración.

Según relató, tras presentar la querella contra Isidre Fainé, el juez le impuso una fianza de 25.000 euros. Sin embargo, poco después de depositarla, Bernad ordenó a su procuradora retirar la querella y recoger la fianza. “Recibí instrucciones expresas de mi mandante, Manos Limpias, y me dijo que desistiera. No lo entendí porque quedaban cosas pendientes. Me lo dijo Bernad. Le dije que se lo dijera a la letrada encargada y me dijo que se encargaba él”, señaló.

Salamanca relató que cuando la abogada que llevaba el caso se enteró de que se había retirado la querella le llamó porque desconocía que se hubiese dado esa orden. “Nadie se lo había dicho”, aclaró. Según fuentes conocedoras del asunto, la persona que había decidido que se retirase la querella fue el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

Tanto Bernad como Pineda están investigados por extorsionar a bancos, cajas de ahorros y empresarios. Según se desprende de la investigación, su 'modus operandi' era presentar una querella contra alguien y después reclamarle dinero a cambio de retirarla, como hicieron con el entonces presidente de Unicaja, Braulio Medel, y por lo que están imputados.

López Negrete sí era de Manos Limpias

Gran parte del interrogatorio a Salamanca giró en torno al papel de la abogada Virginia López-Negrete en Manos Limpias. La letrada, también investigada en esta causa, negó ante el juez que formara parte del sindicato. Ella definió su papel como una abogada que tenía como cliente al sindicato para algún caso concreto, específicamente el 'caso Nóos' y por el que consiguió sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina de Borbón.

Sin embargo, la que fuera hasta hace poco su procuradora negó tal extremo y aseguró que López-Negrete era la directora de los servicios jurídicos y que físicamente estaba en el sindicato, en contra de lo declarado por la abogada. Desde que estalló la investigación a Ausbanc y Manos Limpias, López Negrete se ha intentado desvincular del sindicato y presentarse como abogada ajena.

Salamanca explicó al juez que desde Manos Limpias se le ordenó que en las notificaciones de ciertos asuntos se pusiera en copia a López Negrete: caso Bárcenas, caso Madrid Arena, caso Blesa o caso Pujol, entre otros.

Las tres causas contra la abogada

Esta abogada tiene ya varios frentes judiciales. Aparte de estar investigada en la Audiencia Nacional en esta causa, un juez de Madrid le imputó por apropiación indebida por quedarse con más de 100.000 euros de afectados de Afinsa, junto a Bernad, y que está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid acuerde unirla a la causa anterior.

Pero es que además, a la letrada se le ha abierto un tercer frente. Otro Juzgado de Madrid acaba de admitir otra querella contra ella por revelación de secretos y deslealtad profesional. López Negrete fue la abogada de los administradores de Ads-Broker, un chiringuito financiero que estafó cerca de 14 millones de euros a 400 inversores, y cuando obtuvo toda la información de ellos la utilizó para querellarse contra los mismos y poner a los inversores en su contra.

Los administradores que ahora se han querellado contra ella se consideran víctimas de los dueños de la compañía, que se marcharon con todo el dinero y sin dejar rastro, y se sienten engañados por López Negrete, que debía defenderles y lo que hizo fue actuar contra ellos.