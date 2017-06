Las españolas siguen aplazando la maternidad: la edad media son ya los 32

Aún no. Más tarde. Somos jóvenes. No hay dinero. Las mujeres españolas siguen aplazando año tras año la edad para tener hijos. La media de maternidad llega por primera vez hasta los 32 años, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento no cesa desde que primero se recogieran datos en 1976, cuando la media de edad para ser madre se situaba en 28.5 años.

No sólo los tienen más tarde, sino que son cada vez menos las mujeres en edad de ser madres. El número de mujeres en edad fértil, entre los 15 y 49 años, se reduce a los 10,6 millones. Sin embargo, el INE asegura que esto es normal debido a que la generación de los ochenta y noventa son menos numerosas que las anteriores.

El número medio de hijos se mantiene en 1,33 gracias a las madres extranjeras. Las españolas bajaron hasta tener 1,27 hijos de media pero las de diferente nacionalidad aumentaron su tasa de natalidad hasta llegar a 1,70 hijos por madre. De los más de 400.000 bebés nacidos el año pasado un 18.4% fueron de mujeres extranjeras.

Más muertes que nacimientos

España confirma su crisis demográfica. Nuestro país está sufriendo un envejecimiento de la población que va camino de aumentar en los próximos años. Cada vez son menos los niños que nacen en nuestro país. Por segundo año se ha producido un fenómeno preocupante: muere más gente de la que nace en España. En 2016 hubo 259 muertes más que nacimientos, una diferencia mínima pero preocupante si se echa la vista atrás.

La crisis económica trajo consigo una crisis de natalidad. Desde el año 2008 se han reducido en más de un 20% los alumbramientos y el crecimiento vegetativo, diferencia entre número de nacimientos y muertes, ha caído drásticamente. Ese mismo año la diferencia fue positiva en 134.305 personas.

Aumenta la esperanza de vida y las bodas

El número de muertes en 2016 se redujo en un 3,2% y bajó de las 410.000 defunciones al año. Este descenso ha provocado un aumento en la esperanza de vida que sube en medio año. Los españoles llegan por primera vez a los 83,2 años de media de vida (80,4 años para ellos y 85,9 años para ellas). Esto significa que la carga de las pensiones es cada vez mayor ya que los jubilados viven más, una media de 21,3 años desde los 65.

Los españoles tienen menos hijos pero se casan más.En 2016 se celebraron 172.243 bodas, un dos por ciento más que el año anterior, una cifra que no se alcanzaba desde el comienzo de la crisis. También aumenta la edad para casarse, que llega hasta los 37,5 años para los hombres y los 34,7 años para las mujeres. Cabe destacar que el número de bodas entre personas del mismo sexo aumentó en 14 puntos, superando así los 4.000 matrimonios en toda España.