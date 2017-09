El Gobierno dice que Puigdemont tendrá que aclarar por qué negó el aviso de EEUU

El Gobierno ha dicho este viernes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tendrá que explicar por qué negó el aviso de la inteligencia americana sobre un posible atentado en Barcelona. Pero se ha negado a "comentar cuestiones operativas" y si la Policía o la Guardia Civil dieron credibilidad a la nota que alertaba de un posible atentado en Las Ramblas.

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido el trabajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha recordado que los únicos culpables de los atentados de Barcelona y Cambrils son los terroristas.

"El Gobierno no va hacer comentarios de operativa policial. Hay una investigación judicial y a ello nos ceñimos", ha dicho Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. "En todo caso, Puigdemont tendrá que explicar por qué dijo que no recibió esa comunicación y el consejero dijo que sí".

Libertad de expresión, sagrada

Preguntado por las críticas del jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero al director de El Periódico por publicar la información de la alerta, Méndez de Vigo también ha definido la libertad de expresión e información como principios sagrados de nuestra democracia.

Méndez de Vigo ha esquivado varias preguntas sobre las acusaciones de la Generalitat de que fue el Gobierno central quien dio poca credibilidad a esa alerta. El portavoz ha insistido que las cuestiones operativas las dilucidan los expertos y las políticas en el pacto antiyadista. Méndez de Vigo ha defendido a la labor de los Mossos y de todas las fuerzas de seguridad.

"Ningún dato aislado puede empeñar una valoración satisfactoria de todas, todas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha señalado. "Todos debemos de estar agradecidos".

Méndez de Vigo ha asegurado que la mejor arma para combatir el terrorismo es la unidad política. Y ha vuelto a invitar a las fuerzas políticas que no lo han hecho a sumarse al pacto antiyihadista.

Robles llama a Zoido

En ese sentido, ha agradecido la llamada de la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para expresarle el apoyo socialista al Gobierno en la lucha contra el terror. "Cuando hay temas como estos no se puede estar en posiciones no comprometidas", ha señalado. "No se puede ser observador contra el terrorismo".

Méndez de Vigo ha recordado las propuestas que hizo a sus socios europeos esta semana en París. Y ha recordado que habrá reuniones ministeriales y del llamado G4 (España, Italia, Alemania y Francia) durante el otoño en Madrid.

"La cuestión terrorista es fundamental en estos momentos porque es una prioridad europea", ha señalado.