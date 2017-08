Forn: "Los Mossos cumplirán la ley del Parlament y no la Constitución el 1-O"

El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, ha asegurado que los Mossos D'Esquadra deben desobedecer a la Constitución Española en el caso de que esta pida retirar las urnas en el próximo 1-O. "Obedeceremos siempre las decisiones del Parlamento de Catalunya que es de donde emana la voluntad popular de nuestro país", aseguró Forn en una entrevista a Catalunya Ràdio.

En la entrevista el titular de Interior se ha mantenido firme en su convicción de que los Mossos permitirán que se vote. "Lo he dicho desde el primer día, tenemos una policía catalana que tiene que garantizar que se pueda votar. No es una decisión política. Está entra entre sus funciones asegurar que la gente vote con libertad y seguridad", ha dicho a la radio regional.

En el supuesto caso de que el Estado suspenda las funciones de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y ella desobedezca y siga en el cargo, el conseller asegura que los Mossos no la detendrían. "No me voy a anticipar a un hecho que no pasará, pero me costaría creer esa situación".

Ante la posibilidad de que los Mossos incurran en la ilegalidad de desobedecer a la Constitución Española, Forn asegura que la responsabilidad penal no recaería sobre ellos: "Mi trabajo es asumir todas las responsabilidades políticas, no delegarlas o hacerlas recaer sobre los funcionarios. Como director de Interior me haré responsable de todo lo que ocurra", ha finalizado.

El conseller ha finalizado diciendo que los Mossos no están preocupados de cara a lo que pueda ocurrir el próximo 1-O y ha confirmado que entre el 6 y 7 de septiembre podría firmarse la ley del referéndum, como aseguró la CUP.