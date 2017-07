Díaz abandera la "soberanía nacional" frente a la 'plurinacionalidad' de Sánchez

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha dejado claro que no se lo va a poner fácil al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La líder andaluza ha ido contra la plurinacionalidad del líder nacional y contra su tendencia al pacto con Podemos y ni ha mencionado a Sánchez en su discurso inaugural.

La secretaria general del PSOE y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha apelado a la igualdad de los andaluces con el resto de los ciudadanos del país, y ha reivindicado la historia de su partido y la herencia recibida: "Estamos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos", ha proclamado."Las personas por delante de los territorios, somos socialistas, nunca fuimos nacionalistas", ha recalcado Díaz, que ha marcado distancias con la resolución sobre el Estado "plurinacional", aunque sin mencionarla, que se aprobó en el 39 Congreso Federal. Ante el debate territorial, ha defendido que Andalucía tiene que ser "leal" a los millones de ciudadanos que salieron a la calle hace 40 años para pedir la autonomía plena, y ha señalado: "Cuando Andalucía levanta la bandera de la igualdad lo hace pensando en España, en la soberanía nacional. Esa es nuestra ventaja y nuestra suerte".

Contra Podemos

Ha recurrido al libro "Una página difícil de arrancar", de Alfonso Guerra, que ha seguido su discurso desde la primera fila junto a los expresidentes de la Junta, para subrayar que en democracia y en el PSOE el destino político de las personas "no dependen del lugar que ocupen en el organigrama, depende del lugar que se ocupe en el corazón de los militantes y de los simpatizantes, en el corazón de los ciudadanos de izquierda".Ha recalcado que Andalucía no quiere "solidaridad", sino "justicia" e "igualdad" con el resto de los territorios, y ha dejado claro que ella, como presidenta, no va a "mendigar nada" sino a reclamar lo que le corresponde a Andalucía.De Podemos, aunque sin mencionarlo, ha dicho que está instalado en la "pureza ideológica y el populismo" y ha agregado: "Dicen que quieren casarse con nosotros, aunque yo no he pedido matrimonio". Sólo ha lanzado elogios a Ciudadanos, con quien el PSOE firmó un acuerdo de investidura, frente a lo que ha denominado "partidos sucursales".

Los partidarios de Sánchez se quejan

Miembros del PSOE afines a Sánchez, han dicho que Díaz ha "ninguneado" al líder socialista, pues "ni lo ha mencionado" en su discurso de apertura.

Fuentes de los sanchistas han explicado a Europa Press que muestra de ese "ninguneo" al que aluden se refleja en que Susana Díaz, durante su intervención ante el Plenario para dar cuenta del informe de gestión, "ni ha mencionado a Pedro Sánchez", así como que tampoco el programa del cónclave recoge que va a ser él el encargado de cerrarlo este domingo.

"No menciona a Pedro Sánchez, lo ningunea e intenta invisibilizarlo", han insistido las mismas fuentes, que han lamentado que la jefa del Ejecutivo andaluz "quiere ganar un congreso haciendo olvidar que ha perdido otro", a cuenta de las primarias socialistas en las que fue derrotada por Pedro Sánchez.

Acusan a Díaz de no querer unir el partido

Por contra, los sanchistas aseguran que asisten al Congreso andaluz con la intención "de sumar", si bien lamentan que Susana Díaz hable de coser y de unidad pero mientras "desprecia al otro".

En cuanto a los órganos que se conformarán al hilo de este cónclave, entre ellos, la Ejecutiva y el Comité Director, estas fuentes han dicho entender que la Ejecutiva la haga la secretaria general del PSOE-A "a su imagen y semejanza", aunque lamentan que cierre estos órganos a sus afines porque "con esto solo busca que no haya debate".

En la jornada de este sábado han acudido al XII Congreso del PSOE-A tres miembros de la Ejecutiva Federal, concretamente el secretario ejecutivo de Movimientos Sociales, Ignacio López; la de Mayores, María Jesús Castro, y el secretario ejecutivo de dinamización de agrupaciones locales y alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez.