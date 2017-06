Rivera pide libertad de voto al resto de partidos para el debate sobre la gestación subrogada

Ciudadanos ha registrado este martes en el Congreso su proposición de ley para regular la gestación subrogada. Albert Rivera ha asegurado ser consciente del debate interno que genera en el resto de partidos. Por eso ha pedido libertad de voto para los diputados. El líder de Ciudadanos confía en que la iniciativa supere el primer trámite parlamentario y se negocie la ley entre todos.

“Vamos a intentar buscar apoyos”, ha dicho Rivera. “Y vamos a pedir a los partidos que demos libertad a los diputados para que puedan votar en conciencia”.

Rivera ha explicado que esta ley quiere solucionar el vacío legal que existe ahora mismo con estos casos. Y que la gestación subrogada no sólo beneficiará a las parejas homosexuales, sino también a mujeres que enfermedad u otros motivos no pueden tener hijos. PP, PSOE y Podemos están muy divididos y su posición es todavía una incógnita. La Iglesia católica y el Comité de Bioética, un grupo de expertos que asesora al Gobierno, se ha posicionado abiertamente en contra.

Sin renta para la gestante

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el modelo de Ciudadanos se inspira en el canadiense. El sistema que propone la ley es altruista y se regulará mediante un contrato en el que la única compensación será el gasto que se derive del embarazo: posibles complicaciones o atención sanitaria. No se podrá pagar una renta a la madre gestante.

Rivera ha explicado también los límites que se quieren imponer. La maternidad subrogada sólo será posible una vez agotadas todas las vías anteriores: adopción o fecundación asistida. La madre gestante tendrá que tener 25 años o más, haber dado a luz al menos a un hijo sano, tener una posición socioeconómica estable y no ser gestante más de dos veces.

"Se trata de regular, no de permitirlo todo", ha dicho. "Cuando no regulas es cuando todo vale. Cuando regulas decides lo que permites y lo que no permites".

El líder de Ciudadanos ha señalado que los detalles de la ley se especificarán posteriormente en un reglamento. Pero ha revelado que, al igual que en otros países, lo lógico es establecer que las gestantes acrediten una renta mínima. El objetivo es que esta técnica no se convierta en un negocio.

Registro nacional

La ley prevé la creación de un Registro Nacional, con el que se pretende evitar la proliferación de agencias que puedan enriquecerse actuando como mediadores. La norma también prevé un catálogo de multas y sanciones por el incumplimiento de las reglas.

"Somos conscientes de que hay un debate en la sociedad: como en su día la inseminación artificial o la ley que permitía el divorcio o la ley del aborto o el matrimonio homosexual", ha dicho Rivera. "La vida nos ha demostrado que la sociedad va un paso por delante de las instituciones. Ciudadanos quiere ser pionero en traer una ley garantista, prudente y altruista".