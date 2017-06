Ciudadanos rechaza la alianza parlamentaria con PSOE y Podemos que propone Sánchez

Ciudadanos no tiene demasiadas expectativas puestas en la reunión que mantendrá este miércoles Albert Rivera y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, ha dicho este lunes que la creación de un espacio permanente de diálogo con PSOE y Podemos no tiene sentido. “No vamos a abortar la legislatura porque el señor Sánchez no tenga escaño”, ha asegurado. "Para poner el país patas arriba que no cuenten con nosotros".

Villegas ha explicado que Rivera acude al encuentro con la idea de desbloquear reformas concretas sobre las que no hay un posicionamiento claro del PSOE. El secretario general de Ciudadanos ha mencionado la eliminación de aforamientos o la limitación de mandatos. En cuanto a la propuesta de Sánchez de construir una alianza parlamentaria a tres bandas con Pablo Iglesias, Villegas ha sido tajante en su rechazo. Hasta ahora, Ciudadanos no se había pronunciado tan claramente sobre este posible entendimiento. En su opinión, ya hay un ámbito de relación con todos los partidos, incluido el PP, que es el Congreso de los Diputados.

“La legislatura ha empezado, hay un gobierno y lo que toca ahora es hacer reformas que mejoren la vida de los ciudadanos y eso es lo que vamos plantearle al señor Sánchez”, ha dicho Villegas.

Ciudadanos también ha hecho balance en su Ejecutiva de este primer aniversario de las elecciones del 26-J. Villegas ha explicado que el partido trabaja para lograr más apoyo de los españoles en las urnas. Pero ha puesto en valor lo conseguido en estos meses con las leyes que están en tramitación, como autónomos, ley contra la morosidad y ley contra la corrupción, y medidas como el complemento salarial y la ampliación del permiso de paternidad.

“Después de las elecciones, se consiguió una estabilidad que permite que España tenga gobierno y pueda funcionar y pueda seguir con esa lenta recuperación económica”, ha señalado. “Pero esa estabilidad no basta para Ciudadanos que como contrapartida está exigiendo reformas”.