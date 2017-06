Gianni Pittella: "Macron no es un socialista, es un neoliberal"

El italiano Gianni Pittella es el presidente del Grupo Socialista en la Eurocámara. Pittella intervino en la apertura del 39 congreso federal del PSOE, que va encumbrar el nuevo liderazgo de Pedro Sánchez. En su discurso, uno de los más aplaudidos, Pittella mencionó a Susana Díaz y Patxi López e hizo llamamientos, a gritos literalmente, a la 'unitá' del partido.

Pittella habla con EL ESPAÑOL sobre el futuro de la socialdemocracia en Europa y la importancia de recuperar una nueva agenda social que sitúe a las personas en el centro. Por eso también critica al nuevo presidente francés Emmanuel Macron, del que alaba su europeísmo, pero no sus ideas políticas.

Sobre la relación con Podemos, Pittella dice que la decisión le corresponde al PSOE. Lo importante, asegura, es que el partido represente a la izquierda y que serán "otros", en alusión a Podemos, los que decidan si quieren permanecer en una ultraizquierda minoritaria.

¿La socialdemocracia está recuperando terreno en Europa?

Sí. La victoria de Pedro Sánchez refuerza nuestra perspectiva de un socialismo europeo, que coloca en primer lugar la necesidad de igualdad, equidad y sostenimiento a los más desfavorecidos, los jóvenes y las mujeres.

Está Renzi en Italia. Corbyn ha recuperado terreno en el Reino Unido, pero todavía está lejos de la mayoría. Y en Francia ha habido una debacle del socialismo.

Lo de Francia sólo se puede atribuir a la situación francesa. En las anteriores elecciones se dio una gran oportunidad al Partido Socialista francés, a François Hollande. Cuando los electores se sienten traicionados o sienten que no se han cumplido las promesas que se hicieron cambian y votan otras opciones. En este caso, Macron ha sido la alternativa a Le Pen. Y claro que muchos socialistas franceses se han concentrado en torno a Macron, pero esta no puede ser nuestra estrategia. Macron no es un socialista, es un neoliberal. Con Macron nosotros podemos dialogar, pero no es nuestra casa, no son nuestros valores.

¿Usted cree que Macron es de derechas?

Macron es un europeísta y me agrada mucho su europeísmo. Es una persona liberal con alguna política progresista. Presupongo que apuesta por un Estado menos regulador. Es un interlocutor para nosotros, pero no es el inspirador de una propuesta socialista.

Pero muchos votantes socialistas han elegido a Macron.

Nosotros estamos corrigiendo los errores que hemos cometido en el último decenio, cuando aceptamos una globalización descontrolada, cuando dejamos campar el capitalismo financiero, cuando no combatimos enérgicamente las políticas de austeridad de Wolfgang Schäuble (ministro alemán de finanzas) y cuando no construimos una alternativa que pusiera en primer lugar a los parados, las personas menos formadas, la clase media, las mujeres y los territorios marginados. Estos son los sectores que tenemos que recuperar.

Es el objetivo que se marca Sánchez. ¿Qué le parece el acercamiento a Podemos?

Pedro Sánchez hace un discurso de izquierdas, de una izquierda progresista y reformista. Sobre Podemos, somos nosotros los que debemos decidir si queremos formar parte de una alianza progresista de gobierno. Nosotros estamos a la izquierda. Otros decidirán si quieren quedarse en una ultraizquierda minoritaria o integrarse de una coalición progresista de gobierno.

Esa coalición está funcionando bien en Portugal.

Cierto. Es un ejemplo de que se puede formar un gobierno progresista y reformista de todas las fuerzas de la izquierda. Nosotros, insisto, tenemos que recuperar como PSOE nuestra posición de izquierda. Esto es lo importante.

¿Qué papel debe jugar el socialismo en la reconstrucción europea?

Nosotros debemos reforzar la integración europea para hacer una Europa más fuerte en el plano internacional. La tendencia al aislamiento de Trump, como se ha visto ahora con el acuerdo del clima, abre espacio a una Europa más fuerte políticamente. Pero debe ser una Europa capaz de cambiar su política económica, superar la austeridad y hacer una política de igualdad a favor de los ciudadanos. Debe ser una Europa con una nueva agenda social que ponga a las personas en el centro y que sea capaz de gobernar el flujo migratorio de refugiados. Esta es la Europa que sirve y la Europa en la que nosotros trabajamos.