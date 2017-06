Rivera califica de "viejuno" el proyecto de Iglesias y acusa a Podemos de querer demoler España

Albert Rivera ha acusado a Pablo Iglesias de tener un "proyecto viejuno", pensado para enfrentar a unos españoles contra otros. El líder de Ciudadanos ha dicho que el modelo plurinacional que presentó en el Congreso prima los derechos territoriales sobre los de las personas y sólo pretende demoler España.

"Usted lo que quiere es tirar España", ha dicho Rivera. "Usted es Demoliciones Iglesias, y claro Rufián y Bildu dicen donde hay que apretar el botón".

Demoliciones Iglesias

Rivera ha abierto la segunda sesión del debate de la moción de censura. Ciudadanos ha confirmado que votará en contra, porque Iglesias no es el presidente que necesita España. Rivera ha dicho que las escasas propuestas de Iglesias están ya aprobadas o en marcha. En concreto, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que siete de las once medidas anticorrupción de Iglesias se encuentran en tramitación parlamentaria. Además, ha dicho que hay medidas tan peregrinas como anular el secreto bancario, que ya no exista.

"Actualice las medidas del 2014. Vuelva usted a la realidad y salga del autobús", ha señalado. "Tengo menos miedo a su ideología que a su incompetencia".

Rivera ha acusado a Iglesias de presentar la moción de censura para reafirmar su liderazgo interno tras los cambios de Vistalegre II. El presidente naranja ha comenzado su intervención recordando al líder de Podemos que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno "porque usted votó junto con el PP no a un gobierno alternativo. Rajoy es presidente gracias a usted. Si Podemos no existiera a lo mejor no sería presidente". El líder de Ciudadanos ha utilizado prácticamente los 30 minutos que duró su intervención para desmontar punto por punto el programa electoral de la formación morada.

Desempleo y precariedad

El bono social, la ley de autónomos, el complemento salarial a los jóvenes, el incremento presupuestario en Justicia... Albert Rivera ha enumerado una a una las medidas que Ciudadanos ha arrancado al Partido Popular. "Hay que trabajar, no solo protestar", afeó el líder de la formación naranja al candidato Iglesias. "Está muy bien dar vueltas con el autobús y pegar pegatinas. Pero le digo unas cosa: Rajoy está temblando con las pegatinas". El comentario provocó la risa hasta en los diputados de la bancada azul.Rivera ha reprochado a Iglesias "no tener un modelo económico solvente" y le dijo que el "desempleo y la precariedad" no se soluciona con "monopolios ni nacionalizando empresas". Para el líder de Ciudadanos, "sería muy sencillo subir los salarios y nacionalizar por decreto. Lo haría cualquiera". A su juicio, en un mundo global "la solución no es desde luego mantener monopolios o expropiar empresas".