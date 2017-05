Cristina Cifuentes: "No tengo miedo, soy una persona absolutamente honesta"

Cristina Cifuentes no tiene miedo: "Soy una persona absolutamente honesta y tengo plena confianza en la Justicia". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que afronta las informaciones publicadas "con la cabeza muy alta" y que no dejará que nadie "manche su honor".

Cifuentes ha reiterado que el informe de la Guardia Civil que la señala como presunta culpable de cohecho y prevaricación se sustenta en "juicios de valor sin fundamento jurídico alguno".

La líder del PP madrileño ha negado que adjudicara los contratos de las cafeterías a la empresa de Arturo Fernández con arbitrariedad. Ha dicho formar parte de aquellos órganos porque así lo marca la legalidad y ha remarcado que tanto funcionarios como los distintos partidos políticos presentes tomaron esa decisión por unanimidad.

Primeras palabras de #Cifuentes tras el informe de la Guardia Civil: "¿De verdad alguien tiene dudas de que haya podido cometer un delito?" pic.twitter.com/yNT8pfJC7u — Daniel Ramírez (@DanielRamirez99) 16 de mayo de 2017

"No tengo bienes, no tengo propiedades, no he venido a la política para ganar dinero, me estoy dejando la piel", ha asegurado Cifuentes al caer la tarde en la sede de Gobierno, en la Puerta del Sol. "Mi cuenta tiene cuatro ceros, quizá ahora tres, acabo de pagar el máster de mi hijo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha avanzado que estudiará todas las acciones legales posibles para evitar que se mancille su honorabilidad. "Un titular en prensa puede hacer mucho daño, esto es la técnica del difama que algo queda".

"Tolerancia cero contra la corrupción"

Cifuentes ha vuelto a enarbolar uno de sus eslóganes de campaña, el mismo que le granjeó el estatus de inspiradora del nuevo PP: "Mi política es de tolerancia cero contra la corrupción".

En una mesa redonda con periodistas y acompañado por el abogado de la Comunidad y el secretario de su consejo de Gobierno, ha desgranado los aspectos técnicos que, considera, desmontan el informe de la Guardia Civil.

Cifuentes formó parte de la Mesa de contratación de la Asamblea que dio los contratos a Arturo Fernández, también del comité de expertos que analizó las ofertas de hostelería propuestas. Incluso formó parte de Fundescam, fundación a través de la cual la Benemérita sospecha que Fernández financió irregularmente al PP.

Tal y como ha explicado, Cifuentes formó parte de la Mesa de contratación por una cuestión administrativa, fruto de su vicepresidencia del PP, como también ocurrió con las formaciones de la oposición. En este ámbito, "las decisiones fueron colegiadas, en base a un procedimiento reglado y respetando los criterios técnicos". Según ha explicado Cifuentes, ni la oposición política ni las empresas que perdieron el concurso presentaron alegaciones tras conocerse el resultado.

En cuanto a su participación en Fundescam, la presidenta ha sintetizado: "Sólo hice dos cosas en la fundación, aceptar el cargo y aprobar los estatutos. Además, dejé de ser vocal en 2008, un año antes del primero de los concursos que se investigan".