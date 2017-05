PSOE y Podemos arremeten contra Rajoy por la corrupción: "Su partido está acorralado"

Mariano Rajoy se ha sometido a la primera sesión de control desde que estalló la Operación Lezo que se saldó con la Ignacio González. Y los principales partidos de la oposición han arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno por su responsabilidad en este caso y en las maniobras de los jueces y fiscales relacionadas con el mismo. se ha sometido a la primera sesión de control desde que estalló laque se saldó con la detención y posterior encarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid,. Y los principales partidos de la oposición han arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno por su responsabilidad en este caso y en las maniobras de los jueces y fiscales relacionadas con el mismo.

El portavoz socialista Antonio Hernando ha recordado al jefe del Ejecutivo que "usted está acorralado por la corrupción de su partido, señor Rajoy". Para el líder del PP, la dureza del tono del socialista únicamente responde a "un problema interno de su partido".

Hernando también le ha recordado la cita que el presidente del Gobierno hizo en sede parlamentaria cuando tuvo que rendir cuentas por la trama de corrupción que lideraba Luis Bárcenas. "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. ¿La recuerda? Es suya de hace cuatro años. ¿También con González se equivocó? Ya no cuela el canalla que rompe su confianza".

El presidente del Gobierno ha contestado a su rival que no tenía ninguna intención de "entrar en su juego" y ha asegurado que su obligación responde únicamente a "prevenir la corrupción, perseguirla y castigarla". Rajoy ha pedido a Hernando que "si quiere luchar eficazmente contra la corrupción, apoye las normas que estamos haciendo aquí".

El líder de Unidos Podemos ha utilizado también un tono duro contra Rajoy. Pablo Iglesias ha preguntado al presidente del Gobierno su valoración sobre "el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción", a lo que este ha respondido calificando dicho trabajo como "muy positivo" y destacando que el fiscal de Anticorrupción es "un gran profesional" que trabaja con "gran independencia".

A renglón seguido, el líder de Podemos ha recuperado la famosa cacería que en 2009, poco antes de que estallase el caso Gürtel, se produjo en Jaén con la asistencia del entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Iglesias ha recordado palabras pronunciadas por Rajoy a propósito de aquella cacería, cuando el líder del PP pidió la dimisión del titular de Justicia. "Tenía usted razón y Bermejo dimitió", ha dicho Iglesias, para a continuación leer en el pleno los extractos de una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana intervenida por la Guardia Civil.

"No vamos a presentar una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas, sino porque ustedes están parasitando las instituciones", espetaba Iglesias a Rajoy antes de concluir.

El jefe del Ejecutivo ha respondido con la misma moneda a Iglesias. Primero le ha dado las gracias por citarle porque "si usted perseverara en ello, podría hablar con más conocimiento de causa". Y después ha citado la propuesta que Podemos hizo en enero de 2016 a Pedro Sánchez para un gobierno de coalición, porque en dicha propuesta el partido de Iglesias hablaba de que los jueces tendrían que estar "comprometidos con el programa de gobierno del cambio". Rajoy ha terminado defendiendo la independencia judicial y fiscal entre una gran ovación de la bancada popular.