Rivera releva a Marí como portavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas

La dirección de Ciudadanos ha decidido este lunes relevar a Alexis Marí como portavoz en las Cortes valencianas. La diputada por Alicante María del Carmen Sánchez ocupará el cargo a partir de ahora. La decisión, anunciada por el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, tras la Ejecutiva abre una crisis interna en la Comunidad Valenciana. Marí ha dejado entrever en varias ocasiones que puede dejar la formación. Ciudadanos tiene 13 diputados en el Parlamento valenciano y la mitad del grupo es afín a Marí.

El detonante de esta crisis ha sido la decisión de Marí de asistir el martes a una protesta por el supuesto maltrato a Valencia en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado impulsada por el Gobierno PSOE-Compromís. Villegas pidió expresamente a Marí que se desmarcase del acto. Pero el ahora ex portavoz no lo hizo. Villegas ha dicho que este relevo no es consecuencia directa de este posicionamiento sobre los Presupuestos.

Villegas ha explicado que la Ejecutiva tenía pendiente la ratificación de los portavoces autonómicos y municipales tras la Asamblea General de febrero. Y que la decisión se ha tomado este lunes y no antes. La dirección ha ratificado en sus cargos al 95% de los portavoces y sólo ha apartado a Marí y a los portavoces municipales en Badajoz y Huelva.

"Buscamos una mayor cohesión, tanto a nivel del grupo parlamentario como orgánico en Valencia", ha dicho Villegas.