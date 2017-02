Rajoy compara a Iglesias con Robespierre por arremeter contra la corrupción del PP

"Menos mal que usted no es Robespierre y esto no es la Convención, porque si no, tendríamos sin duda alguna un problema". Con esa frase ha respondido Mariano Rajoy a Pablo Iglesias en un duro enfrentamiento sobre la corrupción en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El líder de Podemos, en su primera pregunta a Rajoy tras los cambios en su partido, preguntó: "¿con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada?” En una primera respuesta. Rajoy le respondió que "depende" del punto de vista del diputado, al que pidió no magnificar.

"Bárcena, Gürtel, Acuamed, Imelsa, Púnica, Cooperación, Fabra, Brugal, Palma Arena, Emarsa, Taula... Podríamos no magnificar, pero agotaría mis dos minutos simplemente nombrando casos de corrupción". A continuación, arremetió contra Rajoy por el "hotelito" que su "amigo" José Manuel Soria, exministro de Industria, dijo haberse pagado en Punta Cana (República Dominicana), algo que finalmente se demostró que no fue así. "Solamente se pagó los masajes porque los facturaba otra empresa", dijo Iglesias.

Ante las duras críticas, Rajoy tiró de ironía. "Pretender hablar con usted de medidas que hay que adoptar para resolver los problemas me parece que es complicado", según él. "Es parte, juez, fiscal y venía con la sentencia dictada" a la cámara.

"Menos mal que usted no es Robespierre y esto no es la Convención, porque si no, tendríamos sin duda alguna un problema", siguió. A continuación, Rajoy aseguró que "España es una gran nación" y que "la inmensa mayoría" de los políticos cumplen "con dignidad" con su trabajo. En el hemiciclo de la cámara baja no se escuchó ninguna idea concreta para reforzar la lucha contra la corrupción.