Caso Conde: un socio de Arístegui, el mánager de Julio Iglesias y el despacho de Football Leaks

Una empresa del mánager de Julio Iglesias, uno de los investigados en el caso Arístegui, el despacho del escándalo de Football Leaks, y así hasta 32 nuevas sociedades y empresarios que utilizaron los servicios del gestor de fondos en Suiza Francisco Javier Romero Pumar y cuyos nombres están ya en manos del juez Santiago Pedraz. El magistrado de la Audiencia Nacional -que investiga las finanzas del banquero Mario Conde- mandó el pasado mes de julio una comisión rogatoria a Inglaterra en la que reclamaba la documentación y extractos de dos cuentas bancarias. Dos depósitos controlados en Londres por sus gestores helvéticos. El resultado es una contabilidad extensa de las operaciones controladas por Romero y sus socios desde el cantón helvético que ahora investiga la Audiencia Nacional.

La obtención de estos datos es un asunto controvertido, ya que el financiero Javier de Vega -que a su vez contrataba desde Madrid los servicios de Romero- avisó por escrito al juez de que, entre las sociedades operadas desde su despacho, hay empresas operativas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El gestor de fondos intentó incluso negar a los agentes de la UCO el acceso a los datos decomisados en su despacho. Algo que Pedraz no consintió. Lejos de eso, el juez confirmó el derecho de la UCO a investigar los datos y trasladó la comisión rogatoria a las distintas partes del procedimiento para garantizar su legítima defensa.

Así, en la documentación entregada a las partes -y que ahora analizan los especialistas en delincuencia financiera en busca de irregularidades- aparecen pagos y cobros movidos desde Reino Unido a contratistas militares como Tomcar LTD, abierta en Israel, especializada en coches blindados y con mercado en EEUU y Canadá, a empresas de tecnología en Hong Kong (Wislakor Electronics, Easyspeed o Tecsystem), Rumanía (Manav K Ru o Indelco SA) o España (Ajoomal Asociados), a empresas operativas de los propios gestores, (Dryset Ltd o Fidalliance) y a firmas de clientes como Facex SL, participada hasta 2015 por Alfredo Fraile, el ex mánager del cantante Julio Iglesias.

La sociedad administrada en aquellas fechas por Fraile -dedicada al comercio exterior- envía el 1 de diciembre de 2014 80.000 euros a las cuentas de los gestores hispano-helvéticos. Al año siguiente, la operación se repite con el envío de 143.000 euros desde España. Ese mismo día, los fondos se movieron a otra cuenta operativa controlada por Romero, esta vez fuera del Barclays.

400.000 euros para Cristobal Tomé

El cliente con mayor volumen de movimientos los anota con el concepto "UTE Tanque Mejillones", similar al de una explotación de gas natural abierta en Chile y dependiente de la firma Técnicas Reunidas. En total, los ingresos anotados por ese concepto superan los 1,5 millones de euros desde 2012.

Otro de los clientes relevantes de estos gestores según la documentación remitida desde Reino Unido es el intermediario Cristobal Tomé, investigado ya por la Audiencia Nacional en el caso De la Serna. El socio del exembajador en La India Gustavo de Arístegui y del exdiputado Pedro Gómez de la Sena reconoció al diario El Mundo el pago de comisiones para conseguir contratos en Argelia. El 8 de marzo de 2012, el empresario afincado en Argelia recibe 400.000 euros procedentes de otra cuenta controlada por Romero. Tres meses antes, Tomé ingresaba por mandato de De La Serna pequeños pagos por Western Union para "engrasar" las negociaciones de Elecnor con el gobierno argelino, presidido por Abdelaziz Buteflica.

El 3 de abril de 2012 Tomé recibió -siempre según la documentación contable- 150.000 euros. Y otros 5.000 euros en noviembre de ese año. Un dinero que podría proceder de cualquiera de sus clientes.

Entre las empresas utilizadas por los gestores para mover los fondos de Conde (como la panameña Cabartal Industras) y las del propio gestor Javier de Vega (TCR and Fornasari por ejemplo) aparece también un pago al despacho madrileño que protagonizó el escándalo de Football Leaks. El bufete recibió algo más de 7.000 euros desde las cuentas de los gestores investigados ahora. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el pago responde a un informe elaborado por los abogados madrileños para un representante de jugadores extranjero interesado en consultar las posibilidades jurídicas de un fichaje.

Pese a que la cuantía facturada por el despacho de abogados es menor, no es la única mención que aparece en los documentos bancarios relacionado presuntamente con ingresos deportivos. Las cuentas de los gestores helvéticos reflejan al menos tres salidas de efectivo a otras con el epígrafe "neon" o "nike neon" (similar a una de las líneas de ropa de la marca deportiva), por un valor total de 300.000 euros.