Soraya, la mejor valorada de un Gobierno en el que todos los ministros suspenden

Los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, son los más desconocidos del Gobierno, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, es la más valorada de un Gobierno en el que todos los ministros suspenden.

Un 78,6% de los españoles afirma que no conoce al nuevo titular de Energía, mientras que Dastis es también desconocido para un 78% de los entrevistados. Les sigue la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a la que no conocen un 71,8%, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (68%). La más conocida es también la vicepresidenta del Gobierno, ya que sólo un 9,7% de los españoles dice no conocerla.

Sáenz de Santamaría sigue teniendo la nota más alta del Ejecutivo de Mariano Rajoy con un 3,71 sobre 10. Le siguen la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina (3,30), y el nuevo portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo (3,25).

Los suspensos más sonados son los de los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro (2,32); Energía, Álvaro Nadal (2,44); y Exteriores, Alfonso Dastis (2,53).