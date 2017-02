Ciudadanos tumba la socialdemocracia y confirma su giro liberal

La Asamblea General de Ciudadanos ha confirmado el giro liberal del partido. La comisión que debate los nuevos Valores ha tumbado en una votación secreta la enmienda a la totalidad presentada por un sector de la militancia histórica de Cataluña que pedía recuperar, por un lado, la convivencia de liberalismo y socialdemocracia como fuentes de influencia ideológica y, por otro, su origen como partido que combate el nacionalismo en toda España. La enmienda ha tenido unos 50 votos (25%) a favor y 150 en contra (75%).

Ciudadanos se define ya como una formación liberal progresista. Un nuevo traje político con el que quiere disputar el gobierno al PP y al PSOE. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Albert Rivera ha intervenido dos veces en el debate de la comisión de Valores, que se está celebrando a puerta cerrada. Rivera se había acreditado como un compromisario más para defender en persona la posición de la Ejecutiva. Antes del debate, Rivera había manifestado que Ciudadanos no se refunda, sino que evoluciona. Otros dirigentes como el madrileño Ignacio Aguado han asegurado que la socialdemocracia es una "ideología superada"

Un centro progresista

"Hay gente que quiere que el partido no se defina como progresista, y yo creo que tiene que ser progresista; y hay gente que quiere que seamos socialistas, que seamos como el PSOE, y yo creo que el centro político español no es socialista ni conservador", ha dicho Rivera. "Voy a defender que el partido se defina como progresista, para ganar a los conservadores, pero también que seamos un partido menos intervencionista que el PSOE. El partido tiene que seguir en el centro, no puede irse ni a la izquierda ni a la derecha".

Los defensores de la enmienda socialdemócrata forzaron que la votación se realizara en urna y de forma secreta a través de una recogida de firmas. Según algunos compromisarios que han participado en esta comisión de Valores, el debate ha sido constructivo y sin demasiada tensión. Juan Carlos Girauta, que era el ponente designado por la dirección para defender el giro liberal, ha justificado el cambio de Valores en la necesidad de ubicarse en un centro que distinga al partido de las viejas etiquetas izquierda-derecha. Los compromisarios que han defendido la enmienda socialdemócrata han argumentado que perder ese espacio es un error, pero han acabado sus respectivas intervenciones asegurando que, pese a la discrepancia, "Ciudadanos siempre será su partido".

Los números de Ciudadanos

La IV Asamblea General de Ciudadanos ha arrancado este sábado en el nuevo Teatro de Coslada con la aprobación (el 97% del plenarios) del informe de gestión de la Ejecutiva saliente. Rivera ha defendido el crecimiento casi "sin precedentes y sin la ayuda de confluencias desde su anterior congreso en 2011, cuando sólo tenían tres diputados autonómicos en Cataluña. Rivera ha valorado la importancia del informe de finanzas, que presenta un superávit de 3,1 millones de euros. "Lo que nos hace libres para denunciar la corrupción es que no le debemos nada a nadie", ha dicho.

Rivera ha exhibido cifras de músculo institucional con las que ni soñaban hace unos años. Ciudadanos cuenta con 93 diputados autonómicos, 1.527 concejales, 32 parlamentarios en el Congreso, tres senadores y dos eurodiputados integrados en el grupo ALDE.Rivera ha resaltado que, a pesar de ser un partido de origen autonómico, en Ciudadanos siempre hubo el anhelo y las ganas de cambiar el país y trasladar los valores de libertad, igualdad y unión a todos los españoles.