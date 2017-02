Rita Maestre es la número dos en la lista de Errejón mientras Tania Sánchez se queda fuera

Íñigo Errejón ya tiene candidatura para pugnar por el control de Podemos frente a Pablo Iglesias. Junto a él están los principales rostros del errejonismo, como Rita Maestre, que le acompaña como número dos. Sorprende, eso sí, que Tania Sánchez, uno de los referentes de su corriente, "Recuperar la ilusión", no tenga un puesto en esta candidatura que se enfrentará a la del secretario general y sus afines.

Los primeros de la lista de "Recuperar la ilusión" constituyen el núcleo duro del errejonismo. Tras Errejón y Maestre se sitúan Juan Pedro Yllanes, Clara Serra y Pablo Bustinduy para cerrar los cinco primeros puestos. Les siguen, entre otros, la eurodiputada Tania González, el responsable de Dircuso de Podemos, Jorge Moruno, el responsable de Redes Sociales, Eduardo Fernández Rubiño, la diputada Auxiliadora Honorato o el rostro visible en asuntos culturales, Jorge Lago.

Fuentes de Podemos explican que Tania Sánchez se queda fuera precisamente para no avivar la presión de los pablistas, que no paran de hablar de "la corriente de Íñigo y Tania". De hecho, ella tampoco firmó ninguno de los documentos de este sector, pese a que ha tenido importancia en su elaboración. Al igual que Sánchez, otro errejonista de renombre como Sergio Pascual, exsecretario de Organización de Podemos, anunciaba este miércoles que tampoco va en la candidatura porque prefiere quedarse en Andalucía.

Los fichajes

Además, el grupo "Recuperar la ilusión" incorpora varios fichajes para la lista como el filósofo Santiago Alba Rico, el actor Pepe Viyuela, la sexóloga trans Aitzole Aranete y el escritor Roy Galán.

Según destaca la propia corriente, "otras personas destacadas son el catedrático de Derecho Constitucional Antonio de Cabo, la activista de la Marea Blanca Mónica García, la actriz y actualmente diputada en el Congreso Rosana Pastor y el reconocido luchador antifranquista y escritor Eugenio del Río".

Como siempre en los equipos de Errejón, es clara la apuesta por tejer alianzas en todas las comunidades autónomas. Pretenden así llegar a la militancia en todos los rincones de España para imponerse a Iglesias.

Así, en la candidatura se incluyen diputados de las distintas confluencias plurinacionales de Podemos, como Ángela Rodríguez (Pam) de En Marea, Raimundo Viejo Viñas de En Comú Podem y Àngela Ballester de A la valenciana. "Además, están representadas todas las comunidades autónomas del Estado, incluyendo a referentes de la defensa de la plurinacionalidad", remachan los errejonistas.

"No creo que se pueda hablar de fractura"

En declaraciones a Hoy por hoy, Errejón ha querido sacar su lado más conciliador, explicando que tras la votación sobre los documentos, todos "tendrán que remar en la misma dirección". En esa línea ha explicado que "pase lo que pase" tendrán "una dirección más plural".

Errejón ha afirmado que no hay desacuerdo en cuanto a quién debe ocupar el puesto de la secretaría general y que "no se puede hablar de fractura". Según él, "la discusión está en cuál es el rumbo político para Podemos". Ha asegurado que sus documentos presentan "la posibilidad de no elegir, de ponernos en tándem".

Sí ha advertido de que las salidas de Nacho Álvarez y Carolina Bescansa tienen que hacerles "reflexionar". "No hemos sido capaces de llegar al entendimiento y hay que pedir perdón por eso. Serán las bases las que decidan", ha afirmado el número dos del partido. Así mismo ha explicado que "la lógica de elegir entre papá o mamá cansa".

Por último Errejón ha aclarado que no se aferra a "ninguna posición" y que estará "donde sea más útil".