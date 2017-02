Pedro Sánchez propone consultar a la militancia los acuerdos de gobierno

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya había anunciado vía Twitter que este miércoles en Castellón anunciaría una nueva propuesta para dar poder a la militancia. Y así ha sido. En su primera aparición tras anunciar su candidatura, Sánchez se ha promocionado: “Vamos a incluir en los estatutos como obligatoria la consulta a la militancia de todos los acuerdos de gobierno”. Luego ha hablado de su “compromiso” para cumplir en este punto.

Es su primer acto público desde que anunciara en Dos Hermanas (Sevilla) que sí se va a presentar a las primarias para recuperar su puesto. El de Castellón es también un foro amigo. La agrupación socialista local se pronunció abiertamente en contra de los movimientos de barones para removerle del puesto y permitir con ello un gobierno de Rajoy con su abstención. La invitación, aseguran los organizadores, se cursó varios días antes de que Sánchez anunciara que concurriría a las primarias.

Antes del acto, que ha empezado con media hora de retraso, Sánchez ha desgranado por la red social su decálogo del “nuevo PSOE”. Es este: “Un PSOE autónomo, libre de injerencias, que sea la fuerza del cambio en España; de izquierdas, plural y diverso; de liderazgos compartidos; coherente y creíble, que sea la fuerza que vertebra España; feminista y ecologista; federalista y laico, que impulse la educación y la cultura y reivindique la Memoria Histórica; donde la militancia decida; que sea el partido de los jóvenes, unido". También había avanzado una propuesta sobre el octavo punto, el de la participación de la militancia.

El ex líder socialista, que se ha autoerigido como el candidato de la militancia, ha manifestado ante un auditorio lleno hasta el límite (con más de 600 y con más gente que se quedó fuera) y ha llamado a la unidad del partido y al respeto después de las críticas vertidas desde los socialistas andaluces. “Queremos unir al PSOE. Si gano, exigiré la misma lealtad que me exigiré a mí mismo si pierdo”, ha dicho. Más tarde ha insistido en reclamar “respeto y coherencia”. “Sin respeto el partido no funciona, nunca un socialista es un adversario. Demos una lección de respeto, compañerismo y de dignidad”, ha reivindicado.

Sánchez ha explicado este miércoles en Castellón que decidió presentarse finalmente a las primarias porque el siguiente será un congreso “decisivo” para el partido. Tanto que ha llegado a compararlo con el de 1979. “El partido entonces hizo un ejercicio de adaptación y como consecuencia de ellos logramos la victoria en las (elecciones) generales. Hoy el partido debe evolucionar para volver a ser mayoritario”, ha dicho. Así, ha vuelto a recalcar la importancia de retornar el PSOE a la senda de la izquierda. “No somos un partido de centro”.

“EL PSC TIENE DERECHO A VOTAR”

El ex secretario general ha defendido también que el PSC tenga derecho a votar en el proceso de primarias. “Nos parece un error que se debilite (el lazo con los socialistas catalanes). Tienen derecho a votar, nadie se lo puede quitar ni mucho menos una gestora”, ha manifestado ante una sala repleta donde se han escuchado gritos en contra de la gestora como ‘gestora impostora’ y ‘los barones a la calle’.

También en Castellón, Sánchez se ha asegurado un foro amigo. En Dos Hermanas, ejerció de anfitrión el alcalde local, uno de los críticos a Susana Díaz. La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, había anunciado que acudiría al acto para escucharle y dejaba abierta la posibilidad de votarle en las primarias, pero finalmente no ha podido llegar a tiempo.

Este miércoles ha estado respaldado por sus partidarios, los diputados Odón Elorza y Zaida Cantera; el secretario del PSPV en la provincia de Valencia, José Luís Ábalos, y el exparlamentario europeo Andrés Perelló, entre otros.

CON EL EXJEFE DE PRENSA DE FABRA

El encuentro ha sido organizado por la plataforma Militantes en Pie de Castellón, entre cuyos líderes está el exsenador Pep Lluís Grau, quien habló de Sánchez como “un referente fundamental” que “está llamado a ser el pilar sobre el que se fundamente la recuperación del nuevo PSOE”. El acto se ha organizado en La Bohemia, un contenedor cultural privado de Castellón que promueve el que fuera jefe de prensa de Carlos Fabra en la Diputación durante 2007 y 2011 y autor de una carta abierta en vísperas de su entrada en prisión en la que le decía al exdirigente condenado: “No te han derrotado, sigues siendo lo que los yanquis llaman en boxeo un ‘last man standing. El último hombre en pie (…) Aún queda un último asalto”.