Tensión entre Iglesias y Errejón en el Congreso

Son días de enorme nerviosismo en Podemos ante el más que previsible choque de trenes en la segunda Asamblea Ciudadana, conocida como Vistalegre 2. Y esa tensión ha llegado este martes al hemiciclo del Congreso de los Diputados. El secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, han mantenido una acalorada conversación cuando se han sentado en sus respectivos escaños de la Cámara Baja.

Al parecer, cuando ambos han llegado a sus asientos Iglesias ha reprendido primero a Errejón. Y después ambos se han enzarzado durante unos segundos con actitudes de desaprobación mutua. Esta es la versión de algunos fotógrafos que trabajan en el Congreso, que además han captado el momento de la discusión. Varios comentan que, si bien no han escuchado lo que ocurría, la "tensión" era evidente entre los líderes de Podemos.

Sin embargo, fuentes de Podemos consultadas por EL ESPAÑOL han restado importancia al hecho, aseguran que no ha ocurrido lo que se está diciendo en las redes sociales y señalan al PP por estar propagando un bulo para erosionar a los líderes del partido morado. Diputados de otras formaciones que se sientan cerca de Iglesias y Errejón aseguran que no se ha escuchado ninguna bronca entre ambos, aunque sí parece que discutían.

Habrá enfrentamiento

Lo sucedido en el Congreso es un síntoma. Porque más allá de que el nivel de tensión haya sido mayor o menor en el hemiciclo, lo que está claro es que habrá enfrentamiento entre Iglesias y Errejón en Vistalegre 2. El clima en Podemos es de choque entre pablistas y errejonistas. Aunque los dos principales líderes del partido morado han apelado en las últimas horas a la posibilidad de llegar a un acuerdo in extremis, la realidad es que los puentes están rotos.

No hay acuerdo sobre si elegir o no en Vistalegre 2 a la Comisión de Garantías. No hay acuerdo sobre los principales documentos (organizativo y político) que presentan ambos sectores. Y no hay acuerdo en las palabras de los dos líderes. Así, antes de entrar al pleno, Iglesias se limitaba a decir que "voy a trabajar para evitar que nadie convierta Podemos en un partido como el PSOE", en lo que parece una clara referencia a Errejón.

Contra Trump, unidos

En lo que sí hay acuerdo en Podemos es en posicionarse contra Donald Trump. Así, Iglesias ha arremetido así contra el presidente de Estados Unidos: "La palabra tibieza es moderada, creo que es vergonzoso que cuando el señor Donald Trump es a todas luces un representante de un retroceso democrático sin precedentes y de un ataque descarnado a los derechos humanos, creo que nuestro Gobierno al menos debería decirlo".

Declaraciones similares a las que había hecho antes Errejón, que tras la Junta de Portavoces ha tildado de "vergonzante" la actitud que está manteniendo el Gobierno español ante las "barbaridades" aprobadas por Trump en sus primeros días de mandato.