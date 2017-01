Patxi López asegura que "siempre" ha sido "leal" a Pedro Sánchez

Patxi López no cree que haya traicionado a Pedro Sánchez al presentar sin consultarle y por sorpresa su candidatura a liderar el partido. "No", ha respondido al ser preguntado en una entrevista en la Cadena Ser. "He sido leal a mi secretario general. He sido leal a todos los secretarios generales", ha dicho.

Tras explicar el domingo en una rueda de prensa su proyecto para el PSOE, el diputado por Vizcaya ha concedido dos entrevistas: una a El País y otra a la Cadena Ser. En ellas ha aprovechado para comenzar a desmarcarse de todos para lograr perfil propio. De Sánchez con un proyecto distinto. De la Gestora y el PSOE de los últimos meses, con un discurso más afilado contra el PP y cuestionando alguno de los logros que el equipo de Javier Fernández y el grupo parlamentario, dirigido por Antonio Hernando, reivindica constantemente.

Así, López ha criticado la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8%, exigida por el PSOE a cambio de apoyar las grandes cifras macroeconómicas y los objetivos de déficit del Gobierno. "No va a llegar de verdad a todo el mundo" por los pormenores del acuerdo y su aplicación en determinados sectores. Patxi López "hubiera sido más exigente", ha confesado este lunes, "más radical al no condicionarlo a los convenios o a la ley autonómica", según sus palabras en El País.

López sí está de acuerdo con la tregua energética y la prohibición de cortes de luz pactada también por PP y PSOE.

Sobre lo que no está dispuesto a negociar es sobre los Presupuestos, una ley que, aunque aún no se conozca su redacción ni partidas, el PSOE debería rechazar.