Vara: "No me sorprende la candidatura de López y tiene las puertas de Extremadura abiertas"

Guillermo Fernández Vara (Olivenza-Badajoz, 1958) tiene una fama de hablar claro ganada a pulso. A principios de julio, tras las segundas elecciones y mientras Pedro Sánchez abanderaba el "no es no", el presidente de Extremadura defendió la abstención para facilitar el Gobierno de Mariano Rajoy en caso de que a éste le faltasen pocos escaños. "A ver quién es el guapo" que se opone, dijo. "¡Pero hombre, en qué cabeza cabe!", dijo en una entrevista en Onda Cero. Navegaba a contracorriente.

Luego, con Sánchez fuera del liderazgo del partido y sin expectativas claras, Vara defendió sin tapujos y en otra entrevista, esta vez en ABC, "una candidatura de unidad para evitar el choque de trenes en el PSOE". Eso fue hace un mes, cuando Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, sonaba como máxima favorita. Según sus partidarios, era la única candidata deseable.

El último paso fue hace tan solo unos días, la semana pasada, cuando elogió a Díaz por ser alguien "capaz de ganar elecciones", algo "esencial y fundamental" en el momento que vive el PSOE, según dijo en La Sexta. Eso dejaba a muchos de los que sonaban en las quinielas fuera de la suya.

Luego, Patxi López dijo que quería liderar el PSOE. Ahí se acabaron las certezas del hombre que siempre habla claro.

Vara reconoce en su primera entrevista tras el golpe de efecto del diputado vasco que a él le une una gran amistad. "Es de mis mejores amigos, de mi esfera más íntima. No soy capaz de tomar distancia", reconoce. El miércoles, tres días antes del anuncio del exlehendakari, se los pudo ver juntos, tomando un café en Madrid, algo que algunos interpretaron como un acercamiento en aras de un pacto entre López y Díaz. "Hay gente incapaz de entender que en política puede haber afectos porque son incapaces de tenerlos. El miércoles se vieron dos amigos. Y ya está", asegura.

En cualquier caso, la candidatura de López ha sido una sorpresa para muchos. Un golpe de mano.

No me ha sorprendido.

¿La candidatura o el momento de anunciarla?

Ninguna de las dos cosas. Y tiene las puertas de Extremadura abiertas, como siempre, para cada vez que quiera venir.

¿Condiciona su candidatura el desarrollo de las primarias del PSOE?

El tiempo lo dirá, pero no tiene por qué. Ha tomado una decisión en el momento que ha creído oportuno. Tengo todo el respeto del mundo por su decisión y agradecí que me llamara. Tiene las puertas de Extremadura abiertas, como siempre, para cada vez que quiera venir.

¿Deberían los demás candidatos decir ya que se presentan?

Tampoco tienen por qué. El procedimiento comienza en el momento en el que se convoca el congreso y se conozca el plazo de candidatos y avales. Él lo ha hecho ahora y no tiene por qué condicionar a los demás.

López cree que la abstención fue un error y este domingo ha defendido un proyecto "rebelde" ante la derecha. ¿Le ha quitado el discurso a Sánchez?

Patxi está en campaña a partir de hoy y cualquier cosa hay que entenderla en ese contexto.

Pero defiende la abstención, ya no el 23 de octubre, cuando se decidió, sino hoy con la perspectiva que da el tiempo. ¿Tiene el análisis adecuado de la situación de alguien que quiere liderar el PSOE?

Si lo dice es porque está convencido de ello. Discrepo claramente porque creo que no había otra opción. O se gobierna o se deja gobernar. Yo creo que en España es necesaria una gran fuerza en defensa de los derechos de los trabajadores y no puede bloquear su país.

La primera parte de la entrevista transcurre en la sede del PSOE en la calle Ferraz durante la reunión del Comité Federal del sábado, donde ya circulaba el rumor de que López iba a presentar su candidatura. Entonces, Vara ya reconocía que la candidatura única formaba más parte de "los deseos que de la realidad". "En el PSOE hay ahora mismo un ramillete de siete u ocho personas que podrían ser perfectamente secretarios generales. Lo grave del PSOE sería que no tuviéramos candidato", explica.

Muchos lo enmarcan en el apoyo a Susana Díaz, pero usted no es claro en eso. ¿Por qué?

Por respeto. Uno es la consecuencia de su actitud de siempre. Represento a 10.000 militantes y quiero primero ver quién se presenta, que nosotros lo hablemos y no condicionar lo que vaya a hacer nadie. Fui respetuoso en 2004, en 2012, en 2014 y lo voy a ser ahora.

"A Pedro Sánchez no lo echaron los barones"

Hay quien no opina que usted haya sido respetuoso con Sánchez.

No apoyé a Pedro durante el congreso [Vara estuvo con Madina], pero durante dos años lo he apoyado como el que más. Como el que más. Nadie me va a poner la cara colorada ni a levantar los pies del suelo. Tengo la conciencia muy tranquila. En los últimos meses, un grupo de compañeros entendimos que el partido estaba en una situación límite donde no valían ya más paños calientes. Al final, se ha hablado mucho, pero lo que hicimos fue ganar una votación en el Comité Federal. A Pedro Sánchez no lo echaron los barones. Perdió una votación en el Comité Federal y él entendió que estaba desautorizado. Hay una pregunta sin responder. Por qué se convocó al Comité Federal para votar sobre un congreso y no para convocar a los militantes para que votaran sobre la abstención. ¿Por qué no se hizo? La respuesta a esta pregunta es la clave de bóveda de lo que ha ocurrido.

No tengo ninguna duda de que si se hubiese consultado a la militancia, hubiera salido el "no" a Rajoy

¿Tiene alguna duda de que si se le consulta a los militantes qué hacer, hubieran votado en contra de la abstención ante Rajoy?

Ninguna duda. Hubieran ganado las tesis de la Ejecutiva, pero hubiera perdido el secretario general. Habríamos ido a terceras elecciones, las habría perdido y acabaría perdiendo el siguiente congreso. Esa es la clave. Nadie tenía duda de lo que había que hacer.

Pero sólo lo dijo usted.

No voy a decir que fuera el que menos tenía que perder, pero si me tengo que ir mañana, me voy. Si creo que una cosa es buena para mi país, la voy a decir. Tras haber intentado formar Gobierno y comprobar que Podemos no quiso, todo el tiempo que transcurriese tras las elecciones era tiempo perdido.

El bucle de la Carrera de San Jerónimo al Palace

¿Cree que otros debieran haber dicho lo que usted?

Probablemente. En Madrid estaba todo el mundo metido en un bucle, incluidos los medios de comunicación. Como si hubiese dos Españas, la del bucle, desde la Carrera de San Jerónimo y el Palace, y el resto. Y nadie pensaba en las personas, en las empresas… Hubo un momento en el que algunos decían que no pasaba nada porque hubiera otras elecciones. ¡Pero cómo no iba a pasar! ¡Si llevábamos un año perdiendo el tiempo!

Con la lógica de ir a unas terceras elecciones se abría la veda para unas cuartas.

O unas quintas. ¿Por qué no?

¿Cree que el candidato que gane las primarias debería volcarse al 100% e instalarse en Ferraz o que podría compatibilizar cargos?

No lo sé, ha habido de todo. Zapatero era secretario general y presidente de Gobierno, el presidente del partido era vicepresidente [Manuel Chaves] y el vicesecretario general [José Blanco] era ministro de Fomento.

Pero no es lo mismo dirigir un partido en el Gobierno que en la oposición.

Hasta el secretario de Organización, Marcelino Iglesias, era presidente de una comunidad autónoma [Aragón]. Lo que es obvio es que una parte importante de la Ejecutiva tiene que tener una dedicación importante.

Alguien como Pedro Sánchez, que ha sido tan criticado en el partido, ¿podría tomar las riendas del partido frente a tantos presidentes y cargos autonómicos?

No parece razonable ni lógico, pero en cualquier caso tiene todo el derecho a hacerlo.

Había dos lealtades incompatibles. Ser leal al secretario general era ser desleal con el PSOE

¿Ha habido deslealtad por parte de los partidarios de Pedro Sánchez?

Ha habido tantos compañeros que han querido dar lecciones de lealtad… Yo soy leal sobre todo al PSOE. Y yo dije lo que pensaba porque consideraba que había dos lealtades incompatibles. Ser leal al secretario general era ser desleal con el PSOE.

Las relaciones con el PSC

¿Ha sido desleal el PSC al optar por la legitimidad que más le convenía? [el PSC participó activamente en defensa de Sánchez y del “no es no” en sendos Comités Federales, pero cuando se decidió la abstención, optó por seguir la postura del Consell Nacional, el órgano homólogo dentro del partido catalán].

Más que una deslealtad fue una anomalía. Tú participas y votas en un órgano. Si sale lo que tú quieres, defiendes lo que tú quieres, y si no sale lo que tú quieres, defiendes lo que tú quieres. Así siempre ganas. No puede ser que las relaciones entre los dos partidos uno sea el que siempre gana. Hay que arreglarlo hablando.

¿Cuál es el tipo de relación que a usted le parecería adecuado?

No lo sé, para eso hemos elegido a tres personas [que negocian con otras tres del PSC].

Que el PSC vote, consecuencia de la negociación

¿Deberían votar los 15.000 militantes del PSC en las primarias por el liderazgo?

Veremos. Que puedan votar es una consecuencia de que lo arreglemos y garanticemos una relación de estabilidad en el futuro que impida que estas cosas puedan volver a ocurrir.

En ese caso, sí sería deseable que los militantes del PSC participaran en las primarias.

Creo que nadie desea recortar democracia. Pero esto hay que arreglarlo.

Suena a castigo.

Si a alguien le suena a castigo, más motivos para tratar de evitarlo. Pero lo importante es que esto no vuelva a ocurrir. Hemos llegado a un momento en el que no conocemos ni el censo del PSC y nos tenemos que fijar de todo lo que él diga. Esto no es una comunidad de propietarios. Esto es política. Y el PSOE renuncia en 1978 a sus siglas en Cataluña entendiendo que está representado allí por el PSC.

"Podemos haría bien en preocuparse"

Íñigo Errejón dice en su documento político que Podemos no puede dar por hecho que el PSOE no se recuperará.

Y harían bien en preocuparse. Nosotros estamos condenados a entendernos, pero no puede ser con imposiciones. Habrá un acercamiento, elecciones, intentos de conformar mayorías, pero sobre la base de respetarnos. Para el PSOE sería negativo abandonar la centralidad y ese espacio de centro-izquierda, que es donde está la mayoría de los ciudadanos. Tenemos un problema con los mayores de 65 años y los menores de 30. Eso es lo que tenemos que solucionar.

¿Qué motivos tiene alguien de 18 o 20 años para votar al PSOE?

Entender que ha podido vivir en un país con lo que tienen gracias a que hubo gobiernos progresistas que lo trajeron.

Pero eso es un motivo del pasado.

Claro, pero después llega el PP, con recortes de derechos laborales y becas… Alguien se lo planteará, ¿no?.

Muchos votantes han entendido mejor la abstención que muchos militantes.

¿Los votantes entienden la decisión de la abstención? ¿Hay un divorcio con los votantes, más allá de los militantes?

Yo creo que muchos votantes lo han entendido mejor que muchos militantes. He hablado con mucha gente y estaba cansada, no podía entender que el país estuviera sin Gobierno. Un proyecto no puede construirse sobre el negacionismo del otro o sobre el odio a los demás. Eso te impide dialogar y en un país democrático hay que darse la opción de hablar con todo el mundo. Aunque otra cosa sea llegar a acuerdos.

No me ha llamado ninguna plataforma. Y tienen mi número de teléfono. Después del 112, es el más conocido

¿No visibilizan ese descontento las plataformas críticas que han surgido?

No, a mí no me ha llamado ninguna plataforma. Y tienen mi número de teléfono. Los militantes de Extremadura que quieran hablar con su secretario general tienen las puertas abiertas: las del partido y las de mi casa. Mi teléfono después del 112, es el más conocido.

¿Sería perjudicial una bicefalia para el partido [que una persona dirigiese el partido y otra se presentase a las elecciones]?

No creo en ellas. En eso soy bastante contundente. La bicefalia tiene que ser excepcional y desde luego no lo veo a nivel federal.

¿Cuándo tiempo se tarda en salir de una crisis como esta?

Te lo diré cuando haya la primera convocatoria electoral. Pero estoy convencido de que el PSOE empezará a repuntar más temprano que tarde, en los próximos meses.