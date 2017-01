Aznar arremete contra la política económica de Rajoy pero descarta fundar un partido

Ni fundará un partido ni le disputará el liderazgo a Mariano Rajoy. Pero no por eso dejará de alzar la voz cuando crea que las medidas adoptadas desde Génova sean desacertadas. José María Aznar arremetió este lunes en un almuerzo con empresarios valencianos contra las políticas económicas de Mariano Rajoy, al que exigió más firmeza para asegurar "la recuperación". También cargó contra los pactos que se están llevando a cabo en esta legislatura, a los que consideró de poca envergadura. Pero todo ello lo ha hecho sin renunciar a su carné de militante del PP y sin la intención de crear un espacio político próximo al partido que él mismo refundó.

De acuerdo al último macrosondeo de EL ESPAÑOL / SocioMétrica, un nuevo partido liderado por José María Aznar obtendría el 15% de los votos y 51 escaños, arañando los apoyos principalmente al PP. Los datos llegan después de que el expresidente del Gobierno rompiese los lazos que FAES, la fundación que él mismo encabeza, rompiese sus lazos con el partido. No faltaron las voces que apuntaron entonces al embrión de una nueva formación política.

Poco después, José María Aznar abandonó la presidencia de honor del PP, aunque no su carné de militante. Es a este último dato al que se aferran fuentes populares para creer que quien refundó el partido no fundará uno nuevo: "No tendría ningún sentido", apuntan desde Génova.

Del mismo modo, Aznar desmintió que sus últimos movimientos tengan una interpretación política. Al menos, en la disputa de liderazgo de Mariano Rajoy. "Ha dicho rotundamente que no", señalaron los empresarios valencianos al término de la reunión que mantuvieron a puerta cerrada con el ex presidente de honor popular; un encuentro en el que Aznar sí que advirtió que el Gobierno en minoría es un "escenario poco propicio" para la sostenibilidad de la recuperación económica.

Una agenda "incompleta"

"Soy muy consciente de las limitaciones de un Gobierno en minoría tras cuatro años de mayorías absolutas. Sé muy bien que gobernar no es fácil y puedo evocar mi propia experiencia de un gobierno sin mayoría parlamentaria recién llegado a responsabilidades de poder y comprometido con unos objetivos muy exigentes de convergencia con Europa para la llegada del euro", apuntó el ex presidente en su intervención ante los empresarios.

También insistió en que la agenda reformista "está incompleta": "No se trata de subir o bajar este o aquel impuesto, sino de orientar el sistema tributario al crecimiento económico y a su potencial recaudatorio".

El espejo de Fraga y González

Desde Génova también descartaron que José María Aznar tenga intención de crear un nuevo partido político. Al ex presidente de honor lo ven como una figura ligada inevitablemente al PP, a pesar de las críticas que pueda verter sobre su Ejecutiva; alguien que alza la voz -"tiene todo el derecho a hacerlo", apuntan fuentes populares- pero que no influye de forma determinante en el escenario político. En definitiva, una figura similar a la que en su día constituyó Manuel Fraga en las filas del partido.

Pero si hay que encontrar paralelismos con otra figura política para explicar la influencia de José María Aznar en el PP -al menos, así lo hacen en Génova- sería con Felipe González: alguien a quien hay que escuchar por el peso que ha tenido en el partido, pero sin capacidad de influencia directa en la toma de decisiones.