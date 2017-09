Podemos asegura que los Mossos deben evitar y garantizar "a la vez" el 1-O

El Tribunal Constitucional considera ilegal el referéndum de autodeterminación aprobado la semana pasada por el Parlament de Cataluña. ¿Deben los Mossos d'Esquadra garantizar que se celebra obedeciendo al Parlament y a la Generalitat o evitarlo, como les ha ordenado la Fiscalía Superior de Cataluña en cumplimiento de las resoluciones del Constitucional?

Los partidos independentistas lo tienen claro: los Mossos deben hacer cumplir la ley emanada del Parlament. PP, PSOE y Cs también lo tienen claro: los Mossos, como cualquier cuerpo judicial, se deben a la legalidad vigente, que tiene en el Constitucional su supremo intérprete dentro del Estado al que Cataluña pertenece. Además, como policía judicial, responden ante la Fiscalía, que mantiene un criterio idéntico.

Unidos Podemos no lo tiene tan claro. Preguntada en numerosas ocasiones en rueda de prensa, su portavoz, Irene Montero, se ha centrado en advertir de que la grave crisis institucional no se arregla trasladando a los Mossos d'Esquadra la responsabilidad y que es necesario "sentarse a negociar un referéndum pactado y con garantías para que los catalanes se expresen".

Evitar y garantizar el referéndum

Al ser preguntada por la situación concreta, Montero aclaró finalmente que, según su grupo parlamentario, que engloba a Podemos y confluencias como En comú Podem, los Mossos d'Esquadra deben cumplir tanto con el Parlament como con el Constitucional. En otras palabras: garantizar y evitar a la vez el referéndum del 1 de octubre.

"Esto no se resuelve preguntándole a los Mossos: 'Oigan, ustedes tienen que cumplir con la Constitución y a la vez con la legislación catalana', porque es que deben cumplir con las dos a la vez. Deben cumplir con las dos a la vez. La respuesta no debe ser judicial. No hay una respuesta judicial a la crisis catalana. Hay una respuesta que debe ser democrática", dijo Montero.

"La obligación de los Mossos d'Esquadra es cumplir con las obligaciones que marca el conjunto de la legislación", algo que conoce "cualquier hijo de vecino", según ella.

"Aquí hay formaciones políticas que están emitiendo opiniones sobre qué deberían hacer los Mossos: si respetar la legalidad catalana y al Govern de Cataluña, o respetar la Constitución y una ley estatal. Cuando la pregunta a un conflicto que es político se convierte en una cuestión de legalidad, no permite dar respuesta al problema político que existe", dijo.