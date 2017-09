Rivera pide a Rajoy que evite "el bochorno" de otro 9-N en Cataluña

Ciudadanos no quiere ni que se celebre un referéndum de autodeterminación ni que el 1 de octubre se repita la consulta no vinculante celebrada el 9 de noviembre de 2014. En rueda de prensa, Albert Rivera ha pedido al Gobierno que evite "el bochorno" que supuso aquel proceso, que tuvo una pregunta doble y en la que salió abrumadoramente el sí a la independencia, pero que careció de garantías jurídicas.

"Apoyamos todo lo que el Gobierno tenga que hacer para cumplir la ley", ha dicho, pidiendo una respuesta "proporcional y adecuada" a los pasos que vaya dando la Generalitat y el Parlament, previstos para este mismo miércoles.

"No podemos saber cuál es el mecanismo [para evitar el referéndum] porque todavía no sabemos lo que va a hacer el señor Puigdemont, hasta donde va la locura", ha dicho.

En cualquier caso, Rivera no descarta herramientas como el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía ante reiterados y graves incumplimientos de la legalidad. "El Gobierno debe utilizar todos los instrumentos que tiene para evitar un golpe a la democracia en Cataluña", ha dicho.

El balcón de Puigdemont

Ciudadanos no descarta nada, desde un decreto de la Generalitat aprobando la ley de referéndum y la de la fundación de la nueva república o la tramitación por la vía de urgencia desde el propio Parlament. Rivera ha dicho desconocer incluso si Puigdemont "se va a subir al balcón y va a proclamar la independencia", por lo que no ha querido entrar en hipótesis.

En ese sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser que no habrá votación, aunque no goce de garantías. "No le voy a decir lo que voy a hacer para retirarles las urnas", dijo. "Si esas urnas se tuvieran ya, las autoridades competentes se encargarían de que no se pusieran".

En su rueda de prensa, Rivera ha aprovechado para pedir a Pablo Iglesias, líder de Podemos, que desautorice a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha anunciado que cederá espacios municipales para apoyar lo que considera un proceso de movilización ciudadana. River ha reclamado a Iglesias que "no sólo no se pongan de canto" sino que "no se pongan del lado de Junqueras y Puigdemont". "Ojalá Podemos se dé cuenta de que los derechos y libertades se defienden aunque no gobierne tu partido", ha pedido.