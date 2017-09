Soraya: "Si hay urnas, las autoridades se encargarán de que no se pongan"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha vuelto a insistir en que el referéndum de Cataluña no se va a producir: "El 1-O no va a ser otro 9-N. Son muchas las medidas que tenemos previstas y se irán aplicando paso a paso. No le quepa ninguna duda de que vamos a restablecer la legalidad", ha aclarado en una entrevista en la Cadena Ser.

Saénz de Santamaría no ha querido desvelar cuál va a ser la estrategia del Gobierno, "no le voy a decir lo que voy a hacer para retirarles las urnas", pero sí ha dejado muy claro que no va a haber votación: "Si esas urnas se tuvieran ya, las autoridades competentes se encargarían de que no se pusieran".

Según ha explicado la vicepresidenta, el Gobierno tiene "previstos todos los escenarios posibles y sus respuestas" y lleva trabajando tiempo en anular todas las actuaciones que tienen que ver con esta iniciativa "ilegal".

"El presupuesto para el referéndum está anulado y el Ministerio de Hacienda está controlando cualquier euro que pueda destinarse a ese fin. No es el Tribunal Constitucional el único que toma medidas, también la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas...", recuerda.

La vicepresidenta ha advertido que la potestad de suspender a Carles Puigdemont de su cargo de presidente de la Generalitat "está prevista en las leyes" y ha recordado que "el 9-N lo organizaron cuatro personas que están inhabilitados".

Pero Soraya Sáenz de Santamaría incluso ha asegurado que "además de ser ilegal, el referéndum que están planteando es una chapuza: las urnas no las van a comprar por procesos legales, si obtienen el censo están vulnerando los derechos de muchos catalanes, no hay votos por correo, sin voto para los ciudadanos que viven fuera... les faltan muchas cosas para celebrarlo pero sobre todo les falta decencia democrática".

En este camino, la vicepresidenta del Gobierno dice que han consultado cada paso con el PSOE y Ciudadanos y que van a seguir haciéndolo. "Siempre hemos mantenido con PSOE y Cs una comunicación muy constante, aquí y en Cataluña. Hemos procurado ir de la mano y hemos hablado siempre con ellos antes de tomar una decisión".

Con Podemos, la estrategia es distinta: "Con la gente de Podemos también hemos hablado en ocasiones".

La solución al problema catalán es, para Santamaría, evidente: "Si los ciudadanos en Cataluña quieren un referéndum pueden plantearlo con una reforma de la Constitución".